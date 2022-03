[DirecTV Sports EN VIVO] Sport Boys vs. Ayacucho FC: fecha y hora del partido por la Copa Sudamericana 2022

Sport Boys vs. Ayacucho FC se enfrentan EN VIVO este miércoles 16 de marzo a las 7.30 p.m. por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de La República Deportes.

En el partido de ida, el cuadro ayacuchano venció 2-0 a los rosado en el encuentro de ida. Por ello, la Misilera deberá derrotar a los albos por tres tantos para clasificar directamente a la fase de grupos de este torneo.

Sport Boys vs Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Sport Boys vs Ayacucho FC ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? Estadio Nacional

Sport Boys vs Ayacucho FC: posibles alineaciones

Ayacucho FC: Ítalo Espinoza; Hugo Magallanes, Francisco Duclós, Carlos Meza; Jorge Toledo, José Parodi, Erick Barrios, Jesús Mendieta; Cristian Techera, Robert Ardiles y Nicolás Royón.

Sport Boys: Patricio Álvarez; Luis Garro, Cristian Florez, Junior Huerto, José Bolívar; Luciano Nieto, Tarek Carranza, Jesús Barco, Alexis Blanco, Piero Vivanco y Jostin Alarcón.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Ayacucho FC?

Perú, Colombia y Estados Unidos: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil y Chile: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 17 de marzo)

¿Qué canal transmite el Sport Boys vs Ayacucho FC?

El duelo entre Sport Boys vs Ayacucho FC por la Copa Sudamericana será transmitido EN VIVO para toda Latinoamérica a través de DirecTV Sports.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Sport Boys vs Ayacucho FC: ¿cómo ver ONLINE?

En caso de que quieras seguir la transmisión Sport Boys vs Ayacucho FC por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Sport Boys vs Ayacucho FC?

El partido de Sport Boys vs Ayacucho FC se jugará en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima, capital del Perú.