¿Dónde ver Central Córdoba vs. Rosario Central EN VIVO por la Copa de la Liga Profesional?

Rosario Central vs. Barracas Central EN VIVO se miden este jueves 3 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) por la fecha 5 de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Terrera, con transmisión por TV a cargo de Fox Sports Premium. Para que no te pierdas de la cobertura ONLINE en este partido, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Central Córdoba vs. Rosario Central: ficha del partido

Partido Central Córdoba vs. Rosario Central ¿Cuándo juegan? Jueves 3 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Alfredo Terrera ¿En qué canal? Fox Sports Premium

¿A qué hora juegan Central Córdoba vs. Rosario Central?

En Argentina, el Central Córdoba vs. Rosario Central arranca a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 4).

La quinta jornada del torneo argentino se inicia este jueves con el enfrentamiento entre Central Córdoba y Rosario Central por la Zona B. El equipo de Santiago del Estero se sitúa en el puesto 7 de la tabla de posiciones, mientras que los rosarinos deambulan en la décima casilla.

Por la fecha previa, el elenco ferroviario no pasó del empate sin goles en casa de Aldosivi, resultado que lo dejó con cinco puntos. Para este nuevo cruce, el delantero Claudio Riano seguirá siendo baja por la lesión que lo aqueja desde hace dos encuentros.

En el caso de los canallas, su último resultado fue una derrota 2-1 a manos de Godoy Cruz, con lo cual se mantiene estancado con solamente cuatro unidades. En cuanto a bajas, el joven mediocampista Mateo Tanlongo deberá ausentarse por molestias físicas.

Central Córdoba y Rosario Central vuelven a enfrentarse luego de seis meses. En su careo más reciente, los azul y amarillo se impusieron por 4-2 como visitantes por la Primera División de Argentina.

¿Qué canal transmite Central Córdoba vs. Rosario Central?

En territorio argentino, el cotejo Central Córdoba vs. Rosario Central se podrá ver por la señal del canal Fox Sports Premium, que tiene a su cargo la transmisión de la mitad de los duelos en cada jornada del campeonato argentino.

¿Cómo seguir Central Córdoba vs. Rosario Central ONLINE?

Por internet, puedes seguir el juego Central Córdoba vs. Rosario Central desde la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los encuentros de la liga argentina para toda Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no puedas acceder al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Central Córdoba vs. Rosario Central?

El escenario que acogerá este compromiso será el Estadio Alfredo Terrera, recinto deportivo ubicado en Santiago del Estero, propiedad del club Central Córdoba para sus partidos en condición de local.

Historial de Central Córdoba vs. Rosario Central

Central Córdoba 2-4 Rosario Central | 29.08.21

Rosario Central 2-2 Central Córdoba | 27.03.21

Central Córdoba 1-1 Rosario Central | 01.12.19.

Posibles alineaciones de Central Córdoba vs. Rosario Central

Central Córdoba: Cristopher Toselli, Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay, Jesús Soraire, Matías Laba, Gonzalo Ríos, Francisco González Metilli, Juan Cruz Kaprof y Renzo López.

Rosario Central: Gaspar Servio, Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Lautaro Blanco, Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino, Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Luca Martínez Dupuy.