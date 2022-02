Bayern Múnich vs. Salzburgo vía Star Plus: horario del partido por la Champions

Bayern Múnich vs. Salzburgo EN VIVO se enfrentarán este miércoles 16 de febrero, desde las 3.00 p. m. en territorio peruano. El duelo se desarrollará en el Red Bull Arena en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League.

La transmisión del partido estará a cargo de la plataforma Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol internacional y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Bayern Múnich vs. Salzburgo: ¿cómo llegan?

Pese a la sorprendente derrota el último fin de semana contra el Bochum (4-2), el Bayern Múnich sigue dominando la Bundesliga (con seis puntos de ventaja sobre el Dortmund). En sus últimos 27 cotejos en la competición ha ganado 25 (con un empate y una derrota).

Los bávaros llegan con varias bajas importantes por lesión (el portero Neuer, Davies, Goretzka o el joven Musiala). Aun así, Nagelsmann presentará un once de garantías, en el que no faltará Robert Lewandowski, que lleva 26 goles en la actual temporada de la Bundesliga (en 22 compromisos) y nueve en Champions.

“(El Salzburgo) tiene un equipo muy bueno que ha progresado más que nunca a nivel internacional. Hablaría en contra de su ADN si rehuyeran”, advirtió este martes en conferencia de prensa el entrenador del Bayern.

En la otra orilla, el Salzburgo contará con la fortaleza exhibida en casa en la fase de grupos. Nueve de los diez puntos sumados los consiguió en su estadio, y con el desparpajo de su dupla en ataque: Karim Adeyemi (20 años) y el suizo Noah Okafor (21), autores de tres goles cada uno en la primera fase.

“Sabemos que jugamos contra el que quizá sea el mejor equipo del mundo en estos momentos y que no somos claros aspirantes a la victoria. Sin embargo, queremos ser valientes e intentar llevar nuestro estilo de fútbol al campo. No será fácil, pero lo intentaremos”, declaró este martes Matthias Jaissle, DT del conjunto austriaco.

Por otro lado, el único precedente entre ambos equipos en Champions no invita al optimismo a los austriacos, que perdieron 6-2 en noviembre de 2020.

Con información de AFP.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Salzburgo?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

