Star Plus, PSG vs. Real Madrid por UEFA Champions League: conoce a qué hora ver y dónde juegan

El duelo entre PSG vs Real Madrid EN VIVO se disputará en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se desarrollará este martes 15 de febrero y será transmitido por Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias a través de La República Deportes.

PSG vs Real Madrid: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Vinícius Júnior y Karim Benzema.

PSG vs Real Madrid: ficha del partido

Partido PSG vs Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 15 de enero ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Real Madrid?

El cotejo entre PSG vs. Real Madrid se llevará a cabo este martes 15 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

PSG vs. Real Madrid en Perú: Star+, ESPN Peru

PSG vs. Real Madrid en Argentina: ESPN Argentina, Star+

PSG vs. Real Madrid en Bolivia: ESPN Peru, Star+

PSG vs. Real Madrid en Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

PSG vs. Real Madrid en Chile: Star+, ESPN Chile

PSG vs. Real Madrid en Chile: Star+, ESPN Chile

PSG vs. Real Madrid en Costa Rica: Star+, ESPN2 Norte

PSG vs. Real Madrid en Ecuador: ESPN Colombia, Star+

PSG vs. Real Madrid en Italia: DAZN

PSG vs. Real Madrid en México: Star+, ESPN2 Mexico

PSG vs. Real Madrid en Panamá: ESPN2 Norte, Star+

PSG vs. Real Madrid en Paraguay: ESPN Peru, Star+

PSG vs. Real Madrid en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

PSG vs. Real Madrid en Reino Unido:BT Sport App, en Reino Unido:BT Sport App, BTSport.com , BT Sport 2

PSG vs. Real Madrid en Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

PSG vs. Real Madrid en Uruguay: ESPN Peru, Star+

PSG vs. Real Madrid en Venezuela: ESPN Colombia, Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Real Madrid debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Real Madrid?

El encuentro entre PSG vs. Real Madrid se disputará en el Parque de los Príncipes, el cual es un estadio de fútbol y de rugby situado al oeste de la ciudad de París, en Francia, específicamente en el distrito XVI, en la periferia parisina. Fue inaugurado el 18 de julio de 1897, pero el actual recinto data de 1972.