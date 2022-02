Alianza Lima vs. Sport Boys: blanquiazules todavía no convencen

Por Mariano López V.

El fútbol es un deporte muy de extremos: un día estás en lo más alto y al siguiente en lo más bajo. Nunca existe un punto medio. Un entorno tan versátil como este no lo permite, de ninguna manera. Salvo que te encuentres en plena pretemporada, no se admite que un equipo esté “en proceso de”, que un jugador “agarre ritmo”. Todos exigen resultados de inmediato, y más si se trata del campeón vigente y uno de los equipos —sino el equipo— que mejor se ha reforzado de cara a la temporada 2022. La evaluación, correcta o no, apresurada o no, ligera o no, se basa en ganar.

Y Alianza Lima, un equipo que arrasó con el campeonato el año pasado, registrando solo dos derrotas (y ambas ante el finalista Sporting Cristal), ha arrancado el campeonato empatando sus dos primeros partidos: primero ante el recién ascendido Atlético Grau en Matute y ayer ante un combativo Sport Boys en el Callao. Hasta el momento, el entrenador blanquiazul Carlos Bustos no ha conseguido ratificar el poderío ofensivo que condujo a su equipo al título nacional. El primer tiempo del cuadro íntimo fue un fiel reflejo de ello.

A diferencia del 2021, cuando Alianza priorizaba el cero en arco propio y dependía de la eficacia de sus atacantes en las pocas oportunidades de gol que el equipo tenía, ayer los victorianos desperdiciaron hasta cuatro ataques prometedores en el primer tiempo, teniendo a Aldair Rodríguez como el principal señalado. El atacante, autor de un solo gol en 19 partidos jugados desde su llegada al club, desgastó permanentemente a la zaga contraria, pero falló en las dos ocasiones en las que quedó frente al portero Álvarez. Concha (de gran parte inicial) remató otra al travesaño y Benítez, perjudicado por el mal estado del campo, no pudo sacar provecho de un contragolpe. “Pienso que pudimos irnos al descanso con una ventaja en el marcador porque generamos claras ocasiones para convertir, pero nos faltó mayor contundencia”, confesó Bustos en conferencia de prensa.

Sin embargo, no todas fueron fallas aliancistas: Sport Boys estuvo a la altura del partido de la fecha, dejando el alma en cada jugada y manteniendo el orden necesario para contrarrestar los ataques rivales. Una de las claves fue la decisión del estratega rosado Ytalo Manzo, quien planteó un sistema táctico ‘espejo’ frente al 3-5-2 blanquiazul, el mismo que le sirvió a Grau para rescatar un punto en su visita a La Victoria la fecha pasada. Los dos tenían una premisa muy definida: mientras menos espacios otorguen, menos daño recibirán. Les funcionó a la perfección. El próximo domingo, en Matute, a Alianza no le queda otra que ganar.

Aliento. La hinchada rosada llegó en gran cantidad al Grau. Foto: Liga 1

La palabra

Jairo Concha, volante de Alianza Lima

“No se dio el resultado que esperábamos. Fuimos superiores, pero nos faltó concretar las ocasiones. Tenemos que trabajar en eso durante la semana. El siguiente partido lo tenemos que ganar sí o sí”.