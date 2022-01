Ovelar sobre enfrentar a Perú: “Habrá pierna fuerte, pero la idea es no lesionarlos”

Se vienen arduas semanas para la selección peruana. Con el objetivo de prepararse de la mejor manera para los próximos duelos (entre amistosos y Eliminatorias Qatar 2022), los dirigidos por Ricardo Gareca afrontarán un partido ante los extranjeros de la Liga 1. Entre los llamados destaca el delantero de Deportivo Municipal, Roberto Ovelar, quien se mostró emocionado por ayudar al ‘Tigre’ a sacar conclusiones.

El ‘Búfalo’ reveló a La República que se enteró de su convocatoria a través del gerente y entrenador de Muni. “Me parece que hay un objetivo detrás que puedan tener ellos (selección peruana) como un amistoso algo diferente para que puedan darle una pauta de cómo están en la parte futbolística y nosotros con gusto lo vamos a hacer para que les pueda servir”, empezó a declarar el delantero.

En esa misma línea, Ovelar aseveró que tratarán de “ayudarle a los jugadores de la selección y entrenador”. También confesó que le sirve a él mismo enfrentar a “jugadores que llevan años jugando afuera “.

Sobre Carlos Bustos, quien será el entrenador de los foráneos, el futbolista paraguayo reveló que recién el miércoles se juntarán temprano a charlar. “Es solo hablar y dentro del campo los jugadores se adaptan. Al principio será un poco desordenado, pero después la gente se suelta y empezaremos a jugar”, añadió.

Por último, se refirió a si habrá pierna fuerte o no en esta clase de partidos. “ En algunas ocasiones sí, aunque la idea no es lesionarlos ”, nos aseguró el ‘Búfalo’, quien señaló que una vez que el árbitro pite “no hay marcha atrás porque se juega porque se juega. Es una preparación para ellos y nosotros, así que en algunas situaciones me imagino que uno sacará la pierna o no buscará chocar”.

Escucha aquí la palabra del ‘Búfalo’