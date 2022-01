Carlo Ancelotti sobre polémico penal a Casemiro: “Me pareció desde lejos bastante claro”

Real Madrid goleó 4-1 a Valencia en el Santiago Bernabéu y se consolidó como líder de la liga española. Pese al abultado resultado, de lo que más se ha estado hablando es sobre el polémico penal a favor de los merengues, el cual abrió el marcador. Tras finalizar el partido, el técnico Carlo Ancelotti se pronunció sobre este tema.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador italiano fue consultado por el tuit del Valencia, que señalaba un posible “robo”, luego de que el árbitro cobrara penal por una falta a Casemiro.

“No te puedo contestar porque no he visto la jugada, no he visto nada del partido. Me pareció desde lejos bastante claro, pero de verdad que no sé qué ha pasado”, sostuvo.

Mira aquí la polémica jugada

En esta misma línea, el estratega del Real Madrid hizo hincapié en que su equipo mereció ganar por el juego mostrado, pese a que el marcador se abrió por el penal ejecutado por Karim Benzema.

“Hemos jugado bien, hemos merecido ganar. Es verdad que hemos abierto el marcador con un penalti, eso nos ha ayudado, pero ha sido un partido completo. Al principio, no hicimos buenas vigilancias defensivas, nos cogieron en alguna contra, pero luego hemos creado oportunidades”, afirmó.

Real Madrid y FC Barcelona por la Supercopa

En otro momento, Carlo Ancelotti aseguró que no son favoritos para el duelo que sostendrán ante su clásico rival, FC Barcelona, por la Supercopa de España.

“Siempre va a ser un rival para el Madrid. Por eso se llama clásico. Puede ser que teóricamente seamos favoritos, pero luego está la práctica, y la práctica es el césped: empezamos 0-0, cada equipo tiene sus oportunidades. Es una competición importante, la primera de la temporada y cada equipo quiere ganarla, y nosotros también. Si somos favoritos o no, no importa”, concluyó.

¿Cuando y a qué hora juegan Real Madrid vs. FC Barcelona?

Recordemos que el primer clásico español se disputará el miércoles 12 de enero en el King Fahd Stadium en Riyadh a las 2.00 p. m. (hora peruana); además, será televisado EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports.