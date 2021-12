Sergio Ramos: “Me hubiese gustado que nos tocara otro equipo”

Este lunes 13 de diciembre se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. PSG tendrá que enfrentar al Real Madrid en esta instancia del torneo, en uno de los duelos más atractivos del certamen hasta el momento. Sergio Ramos, defensor del cuadro francés, declaró en conferencia de prensa y se refirió a este cotejo.

”El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG”, señaló el español.

Además, se mostró feliz de volver al Santiago Bernabéu. “Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba, y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver al Bernabéu es motivo de alegría. No pude tener una despedida por culpa de la COVID”.

Por otro lado, el zaguero indicó que se encuentra bien físicamente. “Estoy contento por esta presentación, después de unos meses duros, con un cambio tan grande, un equipo nuevo después de tantos años en Madrid… Por fin sintiéndome bien, dándole un poco de normalidad al trabajo. El cuerpo se desacostumbra, y poco a poco ya en dinámica de grupo”.