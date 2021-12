PSG vs. Mónaco EN VIVO: cómo y dónde ver el partido de la Ligue 1

El partido PSG vs. Mónaco se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS este domingo 12 de diciembre por la jornada 18 de la Ligue 1 de Francia, desde el estadio Parque de los Príncipes de París. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto va a través de La República Deportes.

¿Cómo llega PSG ante Mónaco?

El elenco parisino es el actual líder del fútbol francés con 42 puntos , 11 unidades más que el segundo lugar, el cual es ocupado por Stade Rennais. A la fecha, solamente ha perdido una vez y acumula 13 victoria y 3 empates. Justamente, en sus dos últimos encuentros no pudo ganar e igualó contra Niza y Lens, respectivamente.

El club dirigido por Mauricio Pochettino llega a este enfrentamiento tras haber derrotado por 4-1 a Brujas con dos dobletes, uno de Lionel Messi y otro de Kylian Mbappé. Ambos estarán desde el arranque contra Mónaco, junto a Ángel Di María. Mientras que Sergio Ramos seguirá en la banca de suplentes.

PSG vs. Mónaco: ficha del partido

PSG vs. Mónaco Ligue 1 de Francia ¿Cuándo se emite? Domingo 12 de diciembre ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes de París ¿A qué hora?2.45 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Mónaco por la Ligue 1?

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 1.45 a. m. (PT)

México: 12.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Mónaco EN VIVO ONLINE GRATIS?

PSG vs. Mónaco en Perú: Star+

PSG vs. Mónaco en Argentina: Star+

PSG vs. Mónaco en Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN Brasil

PSG vs. Mónaco en Bolivia: Star+

PSG vs. Mónaco en Chile: Star+

PSG vs. Mónaco en Colombia: Star+

PSG vs. Mónaco en Ecuador: Star+

PSG vs. Mónaco en Paraguay: Star+

PSG vs. Mónaco en México: Star+

PSG vs. Mónaco en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

PSG vs. Mónaco en Reino Unido: BT Sport 3, BT Sport App, BTSport.com

PSG vs. Mónaco en España: Esport3, tvG2

PSG vs. Mónaco en Uruguay: Star+

PSG vs. Mónaco en Venezuela: Star+.

¿Cómo ver PSG vs. Mónaco ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Mónaco por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Mónaco?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Mónaco debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

PSG vs. Mónaco: alineaciones probables

PSG : Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos o Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Ángel Di María. DT: Mauricio Pochettino.

Mónaco : Alexander Nübel; Axel Disasi, Guillermo Maripán, Benoit Badiashile, Ruben Aguilar; Youssouf Fofana, Jean Lucas, Caio Henrique, Aurelien Tchouameni; Kevin Volland y Wissam Ben Yedder. DT: Niko Kovac.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Mónaco?

El lugar donde se disputará el PSG vs. Mónaco por la jornada 18 de la Ligue 1 de Francia es el Estadio Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París, capital de Francia.