Liberman restó importancia al premio de Messi: “Me da risa cómo se excitan con el Balón de Oro”

Lionel Messi obtuvo su sétimo Balón de Oro y esto no pudo pasar desapercibido para Martín Liberman, quien en sus redes sociales le restó importancia a la prestigiosa gala organizada por la revista deportiva France Football y aclaró que, en su opinión, este fue un premio merecido para el futbolista del PSG.

“ ¡Cómo se excitan con el Balón de Oro! Jajaja me da risa. Entiendo que festejemos la Copa América y aclaro que para mí es el año que más lo mereció Messi. No me interesa el Barcelona. En la selección la rompió y esta muy bien. Es un crack sin dudas. ¿A qué hora en el obelisco? Aflojen”, expresó el argentino en su cuenta de Twitter.

Tuit de Liberman. Foto: captura

Martín Liberman felicitó a Alianza Lima tras coronarse campeón de la Liga 1

El periodista dedicó unas palabras de felicitaciones para el reciente campeón del fútbol peruano en sus redes sociales. “ Felicidades a todo el pueblo de Alianza Lima , ¡el nuevo campeón del fútbol peruano! ¡Abrazos!”, manifestó el argentino en Twitter.

¡El sétimo de Messi!

El delantero del Paris Saint-Germain superó a Robert Lewandowski al sumar su sétimo galardón en su cuenta personal, así como el segundo de manera consecutiva, ya que en 2020 no hubo premiación debido a la pandemia de la COVID-19.