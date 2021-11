Star Plus EN VIVO: Manchester United vs. Watford por la fecha 12 de la Premier League

Manchester United vs. Watford EN VIVO se enfrentan este sábado 20 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Vicarage Road. El duelo entre ambas escuadras inglesas será televisado EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de las eliminatorias, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Manchester United vs. Watford: previa

Este partido será de vital importancia para Manchester United en su camino a recuperarse en la Premier League. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjær vienen de caer 2-0 ante su clásico rival Manchester City, por lo que se encuentran en la sexta casilla con 17 unidades, a 9 puntos del líder Chelsea. Los Diablos Rojos podrán contar con Cristiano Ronaldo, que viene de perder con Portugal ante Serbia, resultado que le impidió clasificar directamente a Qatar 2022 y tendrá que jugar repechaje.

Por otro lado, Watford ha tenido una campaña complicada, que los tiene al borde del descenso. Los locales han cosechado solo tres victorias, un empate y siete derrotas en las primeras 11 jornadas. En la última fecha, cayó por la mínima diferencia ante Arsenal, lo cual no le permitió escalar en la tabla y se mantiene en el puesto 17 con 10 puntos.

Manchester United vs. Watford: posibles alineaciones

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Watford: Foster; Femenía, Cathcart, N’Koulou, Rose; Sissoko, Sarr, Fletcher, Tufan, Dennis y King.

Manchester United vs. Watford: historial

Manchester United vs. Watford: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Watford ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Vicarage Road ¿En qué canal? Espn 2, Star Plus

Star Plus EN VIVO: ¿a qué hora se juega Manchester United vs. Watford?

La transmisión del cotejo entre Manchester United vs. Watford EN VIVO empezará a partir de las 10.00 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Star Plus EN VIVO: ¿en que canal ver Manchester United vs. Watford?

Perú: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: Telemundo

¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Watford vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Watford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs Watford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

