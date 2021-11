Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¡Que sea una fiesta deportiva!

Las gradas del Estadio Nacional volverán a albergar público para un partido de la Liga 1. Y es que el Ministerio del Interior dio el visto bueno para que las finales del torneo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputen con ambas hinchadas en el tradicional coloso.

El Mininter informó que la final del 21 de noviembre tendrá una aforo permitido de 12.906 espectadores: norte (SC) 4.032, sur (AL) 4.032, oriente (ambas hinchadas) 1.946, occidente (ambas hinchadas) 2.083.

El proceso de venta de entradas general para el primer duelo se iniciará hoy en horario que será informado oportunamente y se llevará a cabo también de manera digital a través de Joinnus. Cabe señalar que desde ayer por la tarde se inició la preventa para socios y abonados de ambos equipos. Recordemos que el partido de vuelta se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Nacional y también contaría con el mismo aforo para el público.

Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los clubes mejor ubicados en la tabla anual. Foto: composición/Liga de Fútbol Profesional

La FPF solo esperaba la notificación oficial del Gobierno para hacer público el precio de los tickets: pullman (350 soles), occidente central(250 soles), occidente lateral (200 soles), oriente central (150 soles), oriente lateral (120 soles), sur (59 soles) y norte (59 soles).

Listos para la final

Hernán Barcos, delantero íntimo, habló en la previa de las finales ante los celestes y señaló que el equipo está totalmente mentalizado en esos partidos. “Es un partido diferente, es una final. Será un lindo partido porque los dos quieren salir campeón y tienen con qué”, dijo en conferencia tras asegurar que la unión de grupo ha sido fundamental para la buena campaña.

Por su parte, Jhilmar Lora confesó que haber estado en la selección le da un plus para estos partidos. “El partido del domingo será totalmente distinto a los anteriores. Es una final y será muy complicada de jugarla. Estar en la selección indudablemente te repotencia, pero debemos mentalizarnos en el trabajo que hacemos en Cristal”, finalizó.

Sabías que...

Premios. Consorcio Fútbol Perú entregará más de US$ 700.000 en premios a los tres primeros lugares de la Liga 1 Betsson 2021: al equipo campeón con US$ 354.000, al segundo puesto con US$ 236.000 y al tercero US$ 118.000.