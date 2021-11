Alianza Lima presentó a sus Embajadores Leyenda

Alianza Lima continúa realizando esfuerzos para potenciar su estrategia de comunicación y marketing. Por ello, el cuadro blanquiazul designó a cinco de sus grandes glorias futbolísticas como Embajadores Leyenda: Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velásquez, Jaime Duarte y Víctor ‘Pitín’ Zegarra.

Las exfiguras del conjunto victoriano y del fútbol peruano tendrán la misión de promover la historia y la identidad íntima. Los cinco exfutbolistas recibieron unas camisetas del equipo por parte del gerente general del club, Miguel Pons, y el presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada.

Cubillas se mostró muy feliz por esta invitación de la dirigencia aliancista. “Cuando me propusieron ser Embajador Leyenda no lo pensé dos veces, es una tremenda oportunidad para, de alguna manera, darle las gracias a Alianza Lima por abrirme ese camino que me permitió mostrarme al mundo con el fútbol. Compartir esta distinción con grandísimos amigos es, además, una inmensa alegría” , indicó el ‘Nene’.

Por su parte, el ‘Poeta’ Cueto señaló que es un gran orgullo ser parte del primer grupo de embajadores de la institución íntima. “Experimentar esto junto a varios de mis compañeros es algo muy importante para nosotros. Tiene que ver con el legado que dejamos aquí en Alianza y con el futbol que jugamos con tanto cariño y alegría”

Además, el dirigente íntimo Miguel Pons explicó cómo surgió esta interesante iniciativa. “El año pasado, el Fondo Blanquiazul hizo la propuesta, pero no se pudo materializar por el tema de la pandemia. Ahora nos han ayudado a concretar esta iniciativa, que sin duda estaba pendiente. Es un momento cumbre para la institución porque estas leyendas han dejado una huella imborrable. Estamos muy contentos de tenerlos cerca del club, como tiene que ser”.

Alianza Lima se prepara para la final ante Sporting Cristal

Alianza Lima sumó un nuevo día de entrenamiento en el Estadio Alejandro Villanueva de cara a las finales nacionales ante Sporting Cristal. Los victorianos retomaron sus prácticas presenciales el último domingo 7 de noviembre tras una semana de para por los casos positivos de COVID-19 presentados en el plantel íntimo.

Alianza y Cristal se enfrentarán el 21 y 28 de noviembre para definir al campeón nacional de la Liga 1 Betsson. Ambos encuentros se jugarán en el Estadio Nacional a las 3.00 p. m.