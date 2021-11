Michael Owen sobre Grealish: “Soy un gran fan de él; es valiente y siempre pide el balón”

En la previa del Manchester City vs. Manchester United por la fecha 11 de la Premier League, el exjugador del Liverpool Michael Owen se refirió al rendimiento que viene demostrando hasta el momento Jack Grealish en el cuadro dirigido por ‘Pep’ Guardiola , estratega del club que pagó 120 millones de euros por el inglés al Aston Villa.

Owen mencionó en Sky Sports que le gusta el fútbol del jugador de los ciudadanos porque no le ‘quema’ el balón. “Soy un gran fan de Jack Grealish. Es valiente y pide el balón bajo presión. Es excepcional. Será un éxito porque es un muy buen jugador jugando en un muy buen equipo. Pero, ¿será tan bueno como podría serlo en otro equipo? Quizás no. No creo que encaje necesariamente en el Manchester City”.

Además, el exjugador declaró que Grealish es uno de los futbolistas de la liga inglesa que recibe más faltas: “Es el jugador que más faltas recibe de la Premier League, pero no creo que el City quiera faltas. Cuando el City tiene una falta a favor en el tercio final del campo, ponen el balón en juego de nuevo y empiezan otra vez. Grealish es fantástico, pero no encaja como un guante. Marcará goles, pero no encaja como un guante”.

Finalmente, Michael detalló que en su anterior club lideraba el juego y, ahora, con los jugadores del Manchester City tiene que aprender a asociarse más. “Solía ser el mejor del equipo. Ahora juega con otros grandes jugadores. Debe aprender a confiar más en ellos y a hacer las cosas más rápido”.