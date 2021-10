Real Madrid vs. Elche EN VIVO vía Star+: horarios para ver LaLiga Santander

Real Madrid vs. Elche EN VIVO se enfrentan este sábado 30 de octubre a partir de las 7.00 a. m. (horario peruano) por la fecha 12 de LaLiga Santander 2021-22. El choque será transmitido vía streaming por la señal de Star+, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Elche: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Elche ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de octubre ¿A qué hora? 7.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Manuel Martínez Valero ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche?

En Perú, el encuentro Real Madrid vs. Elche lo podrás seguir desde las 7.00 a. m. (2.00 p. m. en territorio español). Revisa la guía de horarios en otros países de la región.

Real Madrid dejó escapar la chance de retomar la punta de LaLiga Santander en su último cotejo, pero ahora puede volver a la cima si consigue una victoria en su visita al Elche, equipo que necesita sumar para alejarse de la zona roja en la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Carlo Ancelotti no fue capaz de superar en casa al Osasuna, con el que igualó sin goles. Con dicha igualdad, se quedó en el segundo puesto con 21 puntos, tres unidades menos que el sorprendente líder Real Sociedad.

Madrid y Osasuna empatan 0-0. Foto: Real Madrid

Los franjiverdes, por su parte, se llevaron una de casa del Alavés y ya suman tres jornadas seguidas sin conocer de triunfos. Con 10 unidades y en la decimoquinta casilla, el club valenciano está a solo dos de caer en el antepenúltimo lugar, que descenderá a la segunda dvisión.

Real Madrid y Elche se enfrentaron en marzo de este año y el marcador fue 2-1 a favor de los blancos. La última vez que los ilicitanos consiguieron sumar frente a los merengues fue en diciembre del año pasado, cuando empataron 1-1 por la primera rueda del campeonato.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Elche?

En Sudamérica, el canal a cargo de la televisación del Real Madrid vs. Elche será DirecTV Sports.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Elche ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de Real Madrid vs. Elche por internet, tienes la opción de sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos de LaLiga Santander. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes ingresar a La República Deportes, donde te mantendrás informado con una cobertura ONLINE gratis.

¿Dónde sintonizar Real Madrid vs. Elche vía Star+?

Para ver la transmisión del Real Madrid vs. Elche por Star+, ingresa a la página www.starplus.com e ingresa tu código de usuario. En caso de que no cuentes con uno, puedes registrarte en el mismo sitio web consignando los datos solicitados.

