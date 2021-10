VER Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO: sigue el duelo pendiente de la Liga 1 Betsson

Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS juegan HOY, viernes 8 de octubre, a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Lima, Perú. El compromiso corresponde al partido reprogramado de la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. La TRANSMISIÓN EN VIVO estará a cargo de la señal de Gol Perú.

Si no quieres pederte ningún detalle de este enfrentamiento, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Sporting Cristal vs. Binacional: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Binacional ¿Cuándo juegan? HOY, viernes 8 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

Sporting Cristal vs. Binacional: la previa

Solo vale el triunfo. Luego de la sorpresiva derrota ante Cienciano, los dirigidos por Roberto Mosquera necesitan derrotar a Binacional para evitar que Alianza Lima no se consagre ganador de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

Además, los rimenses necesitan sumar los tres puntos para superar a los victorianos en el acumulado. Para este cotejo no contarán con el volante Christofer Gonzales, quien fue convocado a la selección peruana. Otro que se perderá el compromiso será el estratega peruano, esto tras ser expulsado junto a su colega Gerardo Ameli en la fecha anterior.

Por otra parte, El Poderoso del Sur viene de obtener una valiosa victoria ante Municipal y está comprometido con el descenso. Los comandados por Carlos Desio se ubican en la casilla 14 del acumulado con 24 unidades y esperan salir airosos del Monumental para distanciarse del pelotón que disputa la permanencia.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional?

En Perú, el encuentro Sporting Cristal vs. Binacional se disputará desde las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p.m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Binacional?

El duelo Sporting Cristal vs. Binacional será transmitido en territorio peruano por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la Liga 1 Betsson y la Liga 2 2021.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Binacional vía Gol Perú?

Para no perderte ninguna acción de esta contienda entre Sporting Cristal vs. Binacional por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el compromiso entre Sporting Cristal vs. Binacional de forma ONLINE, puedes hacerlo a través de la señal de Movistar Play, donde podrás acceder a toda la programación, incluido Gol Perú. Además, sigue la transmisión EN VIVO de La República Deportes, la cual transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

Sporting Cristal vs. Binacional: posibles alineaciones

Sporting Cristal: A. Duarte, N. Loyola, O. Merlo, G. Chávez, J. Madrid, A. Hohberg, I. Ávila, J. Castillo, H. Calcaterra, C. Liza; M. Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Binacional: M. Sotillo, F. Mesones, C. Mancilla, J. Fajardo, J. Rosell, J. Carranza, A. Ojeda, C. Caraza; M. de Jesús, J. Arango, C. Uribe. DT: Carlos Desio.

¿Dónde se jugará el partido Sporting Cristal vs. Binacional?

El recinto deportivo que albergará el choque entre Sporting Cristal vs. Binacional será el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 Betsson