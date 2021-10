Países Bajos vs. Letonia EN VIVO: horarios y canales para ver las eliminatorias europeas

Países Bajos vs. Letonia EN VIVO se enfrentan por la séptima jornada del Grupo G en las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA. La transmisión del encuentro, que se disputará en el Estadio Daugava a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), estará a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Países Bajos vs. Letonia: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Letonia ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 8 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Daugava ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Letonia?

En territorio peruano, el duelo Países Bajos vs. Letonia se jugará a partir de la 1.45 p. m. Consulta la guía de horarios para seguir el encuentro desde otros países.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Con el objetivo de seguir en lo más alto del Grupo G de las eliminatorias europeas, la selección de los Países Bajos visitará a una Letonia que se juega sus últimas chances por seguir en la pelea para quedarse con un cupo al Mundial.

El equipo neerlandés, líder de su serie con 13 unidades, no conoce de derrotas en cinco jornadas consecutivas. En su último cotejo goleó 6-1 a Turquía con una actuación sobresaliente de Memphis Depay, quien se despachó con tres tantos.

Los letones, en cambio, apenas han podido ganar una vez en lo que va del presente proceso clasificatorio. Su duelo más reciente contra Montenegro finalizó en un empate sin goles que los tiene en el penúltimo puesto de la tabla con solo cinco puntos.

Países Bajos y Letonia ya se enfrentaron en marzo de este año, con saldo de victoria 2-0 para la Naranja Mecánica. En su historial general, el conjunto de Louis Van Gaal no solo ganó las cuatro veces que se enfrentaron, sino que además tampoco concedió goles.

¿En qué canal ver Países Bajos vs. Letonia?

En Sudamérica, el canal encargado de la transmisión televisiva del Países Bajos vs. Letonia será DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: TNT Brasil, GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App

España: fuboTV España, TDP.

¿Cómo ver Países Bajos vs. Letonia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Países Bajos vs. Letonia por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación al canal DirecTV Sports. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Países Bajos vs. Letonia?

El escenario donde se enfrentarán Países Bajos vs. Letonia será el Estadio Daugava, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Riga, capital del país letón.

Alineaciones probables de Países Bajos vs. Letonia

Países Bajos: Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Gravenberch, Frenkie de Jong, Klaassen; Berghuis, Memphis Depay, Gakpo.

Letonia: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Kamess, Ikaunieks, Ciganiks; Uldrikis.

Historial de Países Bajos vs. Letonia