Óscar Ruggeri se solidarizó con Luis Advíncula tras los insultos racistas que recibió

Durante el cotejo de Boca Juniors y Atlético Tucumán del último sábado se pudieron escuchar algunos insultos discriminatorios hacia Luis Advíncula, lo cual causó total indignación en Argentina y también en nuestro país. Ante ello, el panelista de ESPN, Óscar Ruggeri, se sintió avergonzado por el hecho y expresó su solidaridad con el lateral peruano.

“Le pedimos unas disculpas por todo lo que pasó”, fueron las palabras del exmundialista argentino, a quien se le notó muy apenado por lo sucedido y rechazó que este tipo de actos sigan sucediendo en una estadio de fútbol.

Luis Advíncula fue insultado por uno de los asistentes en el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán. Foto: Twitter

La palabra de Sebastián Vignolo

El periodista argentino también se mostró avergonzado por los insultos hacia Advíncula y no dudó en tomar varios minutos de su programa en condenar estas acciones . “Me preocupa la falta de educación, que naturalicen hechos que son terribles, que generan vergüenza. Yo no sabía dónde meterme, nos sorprendió. Nosotros no tenemos que ser así”.

Asimismo, el popular ‘Pollo’ culpó al arbitro Hernán Mastrángelo y a sus colaboradores por la nula reacción ante este terrible acto. “No podemos aceptar que en el fútbol argentino se grite cualquier cosa. El otro día hubo un grito racista y el árbitro debió parar el partido, identificar a quien fue y que se vaya, sea de Boca, Tucumán o del Real Madrid”.