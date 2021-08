Lionel Messi listo para su debut con PSG tras pasar días libres en Barcelona

Finalmente, Lionel Messi luciría el uniforme del PSG en la cuarta jornada de la Ligue 1, en la que el equipo de Mauricio Pochettino se medirá ante Reims, este domingo 29 de agosto a la 1.45 p. m. (hora peruana).

De acuerdo con el diario francés L’Equipe, el argentino ingresará a la lista de convocados de Pochettino tras considerar que tuvo tiempo prudente de preparación, aunque su presencia no se daría en el once inicial.

La idea del estratega del PSG sería darle algunos minutos para probar el ritmo físico de Lionel Messi, considerando que la última vez que estuvo jugando partidos oficiales fue con la selección argentina en la Copa América 2021.

Lionel Messi llegó al PSG luego de 21 años en FC Barcelona. Foto: EFE

Con casi tres semanas de preparación y luego de que el exjugador culé pasara unos días de relajo en Barcelona, estaría listo para debutar con el equipo francés, en donde fue anunciado a lo grande el miércoles 11 de agosto.

“Fue una muy buena semana (última) para Leo en los entrenamientos. La semana que viene será larga, pero si todo va bien, esperamos que ya pueda estar en la plantilla y empezar a formar parte de la plantilla a un nivel competitivo”, declaró Pochettino a ESPN.

Esto no solo beneficiará al PSG, sino a la selección albiceleste, pues de esta manera su capitán llegará a la jornada triple de las Eliminatorias a Qatar 2022 con un poco de rodaje, ya que no tiene continuidad desde el 10 de julio, en la final de la Copa América.

