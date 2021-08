Superliga Europea: UEFA no retirará sanciones a los clubes fundadores

¡De no acabar! Continúa la batalla por la Superliga Europea. El 30 de julio, los clubes Real Madrid, Barcelona y Juventus compartieron el comunicado donde informaban la decisión judicial tomada por el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid. El documento decía que se instaba a la UEFA a que deje sin efecto las acciones tomadas (expedientes disciplinarios y multas) contra los clubes fundadores de la nueva competencia.

Sin embargo, una fuente cercana a la UEFA, indica el diario The Times, sostiene que el organismo se niega a acatar la decisión tomada por el juez de Madrid y no retirará ninguno de los pedidos de sanción para los clubes creadores de la Superliga.

Juventus, Barcelona y Real Madrid son los únicos tres clubes que se mantienen en la Superliga Europa. Foto: GLR

Además, según contó el medio, el organismo europeo presidido por Aleksander Ceferin tiene la seguridad de que ganarán el litigio contra los equipos de fútbol en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ubicado en Luxemburgo. Ninguno da su brazo a torcer. La decisión que tomen los magistrados internacionales podrían ponerle fin a esta accidentada historia.

¿Habrá Superliga Europea o no?

Aún es muy pronto para saber si se disputará este torneo paralelo o no. Aún la UEFA no ha oficializado la decisión de no acatar lo interpuesto por el Juzgado de Madrid. Aunque, como informó fuente de The Times, llevarán el caso a otras instancias. De ser así, todavía no es certero decir si habrá Superliga o no.

