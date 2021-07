El 2021 viene siendo el año del ‘Todopoderoso’ en la WWE. Bobby Lashley ha mostrado un nivel de dominio como pocas veces se ha visto en la historia de la lucha libre. Previo a su combate ante Kofi Kingston en Money in the Bank 2021, el actual campeón mundial de WWE conversó en exclusiva con La República para hablar sobre lo que le espera a todo aquel que ose entrar al ring contra él.

¿Crees que ganarle a Drew McIntyre y dejarlo sin opciones futuras por el título fue un punto de quiebre en tu carrera?

Absolutamente, Drew y yo nos enfrentamos durante varios meses, él es uno de los tipos más fuertes en WWE y la lucha en la celda infernal fue el final, su última oportunidad. Era mi primera celda infernal, mi último gran encuentro con mi mayor oponente y ponerle punto final a la rivalidad así, fue un gran paso para mí.

El pasado lunes en RAW te mostraste frustrado con MVP (su manager) ¿Tenemos que esperar cambios en Bobby Lashley de ahora en adelante?

Creo que es hora de volverme más serio. He estado mucho tiempo divirtiéndome, saliendo con las chicas, creo que cada campeón merece un momento de eso, pero creo que mi tiempo de celebración estaba durando mucho. Sobre lo que pasó el último lunes, no es que estuviera frustrado con MVP, sino conmigo mismo porque toda mi carrera era trabajar lo máximo que pueda para alcanzar niveles superiores y ahora que llegué a la cima, no me puedo permitir retroceder. Así que lo del lunes fue para enseñarle a la gente que Bobby ha cambiado y ha vuelto a ser el que trabajó duro por llegar a la cima.

Teniendo eso en cuenta ¿Qué nos espera para este domingo en Money in the Bank?

Como dije antes, va a haber un nuevo Bobby, lo que van a ver es un Kofi Kingston ser demolido. Tengo el título, tengo una gran responsabilidad y sé que van a venir grandes retos, pero lo que puedo augurar para este domingo son cosas malas para Kofi, dejar sentado que este tipo de cosas te van a pasar si te enfrentas conmigo.

¿Qué tiene el Bobby Lashley de ahora que no tuvo el del 2008?

Confianza y crecimiento. Cuando debuté, era muy joven, todo era nuevo para mí, uno no sabe lo que es subir a un ring de WWE hasta que lo hace. Yo era un buen atleta, tenía todo lo necesario para ganar el título, pero me faltaba experiencia. Ahora, subo al ring con mucha confianza, he estado en el ring con todos y sé de lo que soy capaz. Un Bobby Lashley con confianza es algo peligroso para todos.

¿Cuánto aportó MVP en este crecimiento?

Mucho, porque es alguien con quien puedo intercambiar ideas y que entiende lo que estoy atravesando. MVP y yo empezamos casi al mismo tiempo y siempre creyó que yo podía ser campeón mundial, y a veces uno necesita saber que otra persona cree en ti para tu mismo creer en ti.

Esto mismo le pregunté a MVP cuando lo entrevistamos ¿Han evaluado tener nuevos miembros en ‘The Hurt Business’?

Sabes, veo al ‘Hurt Business’ como un programa para ayudar a otros luchadores a surgir o a volver. R Truth fue campeón buen tiempo y ahora no lo es, tal vez podría necesitar apoyo. Estar en ‘The Hurt Business’ es una mentalidad diferente, así que tenemos que examinar bien las opciones, en estos momentos no lo sé. ¿A quién mencionó MVP?

Mencionó nombres como Ricochet, incluso dijo que en un momento le interesó mucho Kofi Kingston pero ahora él es tu oponente...

Veremos, veremos que sucede después de este domingo.

¿Te preocupa que el ganador del maletín de ‘Money in the Bank’ te sorprenda retándote?

No me importa nada. He visto gente cobrar su maletín al final de las luchas, en medio de las luchas, de distintas maneras posibles. Pero como campeón, estoy listo para lo que aparezca, lucharía con cualquiera en este momento. Es algo que no me preocupa, creo que el maletín es la medalla de plata, lo puedes llevar por ahí y decir soy ‘Mr. Money in the Bank’, pero mientras no tengas esto (señala al cinturón) no estas en la cima.

¿Qué se siente volver a los shows con público en vivo?

Va a ser genial, tenemos una conexión especial con la gente. Creo que nosotros (luchadores) estamos más emocionados que los mismos fans. Va a haber una gran energía, lo puedo sentir desde ahora, en Wrestlemania todo fue eléctrico y va a suceder de nuevo. Demoler gente frente a una audiencia en vivo es una experiencia genial.

¿Qué último mensaje le dejas a tus fans peruanos?

A los que me quieren y a los que no me quieren, van a haber un aspecto de Bobby Lashley que siempre quisieron ver, voy a ser mucho más intenso. Eso empieza este domingo en Money in the Bank.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.