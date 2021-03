FBC Melgar jugará la Copa Sudamericana en Lima

La ciudad de Lima será la sede local para FBC Melgar de Arequipa, no solo para la Liga 1, sino también para la Copa Sudamericana. Este miércoles 10 de marzo, la Conmebol confirmó que el Dominó tendrá como fortín el Estadio Nacional para su llave eliminatoria del torneo internacional, recinto en el que enfrentará a Mannucci.

Los duelos contra los trujillanos por la Sudamericana empiezan el próximo jueves 18 de marzo, a las 7.30 p. m. en el Monumental de Ate, donde Mannucci será local. La vuelta se programó para el 8 de abril.

Melgar ya sabe lo que es ejercer la localía en Lima por la Copa Sudamericana. En 2020, el club recibió en el Estadio Nacional a Bahía de Brasil, al que derrotó por 1 a 0. Sin embargo, quedó eliminado por el marcador global.

Listo para debut

Por la pandemia del coronavirus, el torneo local se volverá a disputar en escenarios de Lima y a puertas cerradas. En esta instancia, FBC Melgar se prepara para su debut de este sábado 13 de marzo a las 3.30 p. m. ante Universitario. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo.

Por lo pronto, se sabe que el delantero Bernardo Cuesta no estaría en el once inicial, pues todavía no sana de una lesión muscular. No obstante, Paolo Reyna y Fabio Pereyra recibieron el alta médica.