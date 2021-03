Del Solar tras eliminación de César Vallejo: “No hicimos ni un amistoso”

El Caracas FC de Venezuela clasificó este miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores 2021 al vencer 2-0 al Club Deportivo Universidad César Vallejo de Perú con goles de su joven capitán Jorge Echeverría (de penal) y Richard Celis.

Tras el compromiso, José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, entrenador del conjunto poeta, respondió las preguntas de la prensa deportiva y justificó la eliminación de su equipo al resaltar que, debido a las restricciones que hay en el Perú por la pandemia del coronavirus, no tuvieron una buena preparación.

“Competimos bastante bien hasta el minuto 30 de la segunda parte, cuando nos expulsan a Jersson Vásquez. El partido se rompió totalmente porque quedamos muy descompensados, tratamos de seguir atacando y nos desprotegimos atrás. Caracas apeló a los contraataques. Hasta el minuto 75 del partido, Vallejo tuvo la intención de atacar y llegó con peligro al arco rival, pero cuando nos quedamos con uno menos se hizo todo cuesta arriba”, empezó el estratega de 53 años.

“Puedo considerar que no llegamos a estos dos partidos en un momento bueno. Tuvimos muchas restricciones en el Perú, fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico, no hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder”, añadió ‘Chemo’ del Solar.

Finalmente, el técnico de César Vallejo señaló que esta eliminación no puede considerarse como una fracaso porque ese término se debe usar “cuando tú no te esfuerzas y no intentas”. “Es muy fácil usar esa palabra. Cuando lo haces, debes salir con la cabeza arriba. La preparación que hemos tenido, por todas las restricciones, no ha sido la adecuada”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.