Irven Ávila tras volver a Cristal: No nací celeste, pero me siento uno más

El primer fichaje oficial de Sporting Cristal para la temporada 2021 es Irven Ávila. El delantero de 30 años concretó su retorno al equipo rimense luego de tres temporadas y se mostró feliz por volver al lugar que considera “su casa”, según dijo durante una transmisión en la cuenta de Instagram del club.

“Estoy muy feliz, a Cristal le debo todo, siempre lo dije, estoy feliz de volver a casa. Tengo muchas ganas de comenzar la pretemporada, de conocer a los nuevos compañeros y volver a relacionarme con quienes ya estuve”, expresó con mucha alegría el atacante.

Como jugador bajopontino, el ‘Cholito’ llegó a ganar tres títulos de la liga peruana y marcar 99 goles, tanto a nivel local como internacional, en cinco años y medio. Por esta razón, Ávila manifestó que se siente profundamente identificado con el cuadro de La Florida.

“ Yo no nací celeste, pero me hice celeste . El poder salir campeón, sentir el aprecio de la hinchada; por todo lo que medio el club, por el amor de todos dentro, siento que soy un celeste más. Todo lo que hice en su momento, fue porque me nació. Besar el escudo como lo hice fue porque la institución me dio todo, treparme al alambrado, porque la hinchada me respaldó siempre”, agregó el jugador.

El retorno de Irven Ávila a Cristal se produce luego de su paso por México en la temporada 2018/2019, y en Melgar durante el segundo semestre del 2019 y todo el 2020. Con el Dominó, el delantero solo llegó a convertir siete goles en 41 partidos jugados. Su contrato con el equipo cervecero es por los próximos dos años.

