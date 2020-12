Richard Acuña opinó sobre posibilidad de contar con Cueva en César Vallejo

César Vallejo es uno de los equipos que tiene necesidad de reforzar su plantilla para la próxima temporada, pues deberá afrontar la Copa Libertadores y la Liga 1. El cuadro trujillano ya aseguró la renovación de varios de sus jugadores, pero hasta el momento solo se ha comentado el fichaje de Carlos Grados, aunque el club todavía no lo hace oficial.

Un futbolista que ha sido voceado en las últimas semanas para el Poeta es Christian Cueva. ‘Aladino’ no pasa un buen momento en el Yeni Malatyaspor, donde ha sido separado del primer equipo, razón por la cual no sería reacio a la idea de un cambio de aires. A su turno, consultado por la posibilidad de contar con el volante para el próximo año, el presidente de la UCV, Richard Acuña, aseguró que no le desagradaría dicho escenario.

“Lo de Christian (Cueva) es distinto a lo de Farfán porque es liberteño. A mí me encantaría que Christian juegue en César Vallejo. Justamente hemos acordado hablar hoy (lunes) en la noche, es una reunión más amical que deportiva”, declaró Acuña en diálogo con RPP.

Christian Cueva

Acuña sobre Farfán: “De broma le podría decir que venga gratis”

Un posible fichaje que quedó descartado luego de las palabras de Acuña fue el de Jefferson Farfán. El directivo expresó que la contratación de ‘Jeffry’ “sería un sueño para todos”, pero aclaró que el presupuesto del club no le permitiría costearla.

“No está dentro de nuestro alcance ambicionar un futbolista de la calidad de Jefferson Farfán. De broma le podría decir que venga, pero que venga gratis”, zanjó el tema el mandamás del cuadro norteño.

