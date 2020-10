Marco Valencia: “Por lo que brinda Melgar, debe apostar por jugadores de Arequipa”

Marco Valencia jugó cuatro temporadas en el FBC Melgar en tiempos en los que en el club no había la bonanza económica de hoy. Sin embargo, el mediocampista siempre se mostró agradecido por el trato que le dieron como futbolista y, ahora, como entrenador del equipo rojinegro.

“Siempre he conversado con gente de mi entorno y siempre les he referido que me encantaría haber jugado en estas épocas en las que el club está muy bien organizado y te da todas las facilidades para el trabajo. En los años 2000, también me fue bien en Melgar como futbolista”, declaró en conferencia de prensa.

Valencia indicó que para los próximos años, el FBC Melgar debe generar identidad en los futbolistas, sobre todo, en los que son arequipeños. Dio a entender que los muchachos de la región sudan la camiseta por aprecio al club que les da la oportunidad de crecer, y no solamente por el salario que reciben.

“Melgar tiene apostar por jugadores de la zona y más aún con todo lo que te brinda el club. La idea es que el futbolista se vaya solo si es al extranjero. Es muy hermoso ver en Melgar a muchos chicos con condiciones para el fútbol”, apuntó.

El técnico también habló sobre el momento de Melgar, que se ubica en el puesto 11 de la tabla del Torneo Apertura, con 20 puntos. “Lo principal hoy es pelear por los puntos y luego el Clausura y el acumulado. Hay que tratar de jugar bien al fútbol y, a través de eso, buenos resultados. Siempre todo lo que esté por encima de una derrota es positivo, obviamente, jugamos para ganar a Llacuabamba, pero, ante todo, sumar es beneficioso”, agregó.

En la siguiente fecha, Melgar se enfrentará ante Ayacucho FC. El equipo tendrá como bajas a Pablo Míguez por expulsión; Fuentes, Pretel y Salas por lesión, Cáceda, que entrena en la selección peruana y los juveniles Saba e Ibáñez en la sub-20.

