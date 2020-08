Miryam Tristán, nueva delantera de Alianza Lima: “Me mandaban a comprar y me iba a jugar”

A inicios de agosto Alianza Lima dio la hora en el mercado de fichajes del fútbol femenino peruano al traer a sus filas a importantes jugadores del medio y del extranjero. Entre los nuevos rostros que llegaron a Matute destacó el de Miryam Tristán Mansilla, experimentada jugadora que lleva el brazalete de capitana en la selección peruana.

La República Deportes se logró poner en contacto con la delantera para conocer de esta nueva experiencia, que la asume como la más importante porque llega al club del cual es hincha. Tristán lleva sobre su pecho la medalla de oro de los Bolivarianos 2005, además de la distinción de ser la primera futbolista peruana en salir a jugar a un club extranjero. Ella ha participado en torneos internacionales y estuvo presente en los Juegos Panamericanos 2019.

En las calles de Villa el Salvador nació su talento. Según cuenta, desde los 3 o 4 años empezó a jugar con el balón. “Comencé a jugar en mi barrio con hombres, porque en esa época eran muy pocas las niñas que jugaban”, apunta Miryam.

Era tanta su pasión por el deporte rey que en algunas oportunidades rompía las reglas de la casa. “Me mandaban a comprar y me iba a jugar. Me decían ‘no lleves la pelota', pero igual la tiraba por el techo, me escapaba y me demoraba una hora. Después obviamente me gritaban, pero después de darme el gusto”, cuenta entre risas la nueva atacante de Alianza Lima.

A los 13 años recién pasó a integrar un club, pues antes solo lo había hecho de manera amateur. Su padre la llevó a la academia de Sporting Cristal, y tras una semana de prueba pasó a integrar las filas del equipo rimense.

En el equipo ‘celeste’ aprendió a llevar su talento a otro nivel con las instrucciones de personas capacitadas. Conoció las posiciones en el fútbol e inició su travesía jugando en el ataque. Tras pulir sus dotes pasó por Universitario de Deportes, JC Sport Girls, La Cantera y Deportivo Municipal.

La experiencia en el club ‘edil’ fue el escalón previo para llegar a Alianza Lima. Su llegada al elenco ‘blanquiazul’ pudo concretarse hace algún tiempo atrás, sin embargo, el destino le dijo que aún no era el momento. Finalmente, la institución ‘íntima’ asegura sus goles.

Miryam es consciente que sobre sus hombros carga una amplia experiencia y llega a un plantel plagado por elementos juveniles. Ella buscará integrarse rápidamente al grupo y ganarse el puesto con su trabajo. “Quiero campeonar en Alianza, fue una de las razones para salir de Municipal, sé con Alianza lo puedo hacer, sé que la ‘U' también tiene un equipo fuerte”, recalca.

Fútbol femenino, un trampolín de oportunidades

Con 35 años de edad sabe que la etapa en Alianza Lima quizá signifique el último tramo de su carrera. La mitad de su vida la ha dedicado al deporte rey y ya le han preguntado cuándo piensa retirarse. Ella respondió: “Hasta donde las piernas me den”.

En el circuito femenino local nada ha sido fácil, cuenta Miryam, sin embargo, supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron siendo futbolista. A la par de su carrera, pudo estudiar en la escuela de directores técnicos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y se recibió como entrenadora, profesión que ya supo ejercer.

“Son cosas que le agradezco al fútbol, porque pude estudiar gracias a eso. Se me abrieron muchas puertas en cuanto a los trabajos. Y lo he aprovechado al máximo y ahora estoy donde estoy porque creo que he tenido paciencia”, dice la nueva jugadora de Alianza Lima.

Desde los 15 años ha sido parte de la selección peruana logrando estar presente en tres Sudamericanos (2003, 2006 y 2010), y en el último Panamericano Lima 2019. Pero, según cuenta, su mayor hazaña con la ‘bicolor’, y de toda carrera, es la medalla de oro obtenida en los Bolivarianos Colombia 2005, torneo en el cual también culminó como goleadora.

Después de esa proeza emigró al extranjero, el Navy Bay de Colón de Panamá le abrió las puertas convirtiéndose en la primera jugadora peruana en ser transferida a un equipo exterior.

La pandemia estancó el campeonato femenino

Este 2020, el fútbol femenino local tuvo una gran expectativa gracias a los clásicos que se disputaron el año pasado y que fueron televisados. Pero por el panorama actual se paralizó todo. Tristán dio algunos apuntes de lo que podría venir en los meses siguientes. “La idea es que este año se juegue sí o sí, en noviembre más o menos. Será un campeonato corto, pero tiene que salir un campeón este año para la próxima Copa Libertadores”.

Habiendo dedicado gran parte de su vida al deporte rey, siente que tiene cosas pendientes que no ha podido vivir, como campeonar con Alianza Lima y clasificar a una Libertadores, mientras que a nivel de selección, disputar una Copa América y clasificar a un Mundial.

Al ser una referente aconseja a las nuevas generaciones que “sigan sus sueños” y se dediquen al máximo porque el fútbol femenino está creciendo.

