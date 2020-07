‘Checho’ Ibarra: “Para mí, Guerrero es más jugador que Claudio Pizarro”

El máximo goleador histórico del fútbol peruano Sergio ‘Checho’ Ibarra se dio un tiempo para hablar sobre el retiro de la actividad deportiva de Claudio Pizarro y opinó que Paolo Guerrero está por encima del ‘Bombardero de los Andes’.

“Nombrar uno, el mejor de la historia del fútbol peruano es difícil. Ha habido varios, pero para mí Claudio está dentro de los 10 jugadores de la historia del fútbol peruano por lo que ha ganado”, contó en primera instancia el ‘Checho’, en diálogo con Radio Capital.

Claudio Pizarro tendría partido de despedida con la selección peruana.

“Claudio está entre los cincos máximos goleadores de la Selección. Si bien es cierto la gente quiere que haya hecho los goles que hizo en el Bayern o Bremen en un proceso eliminatorio, al final lo hizo Paolo (Guerrero) porque juega más metido en el área”, añadió el ahora periodista en Latina.

Desde esa posición, el ‘Checho’ puso al atacante del Inter de Porto Alegre por encima de Claudio Pizarro, asimismo, por los logros que le terminó dando a la Blanquirroja.

Paolo Guerrero envía mensaje por el Día del Padre.

“Yo me quedo con Paolo Guerrero. Es un ‘9′ formidable, tiene mucha técnica, un tipo que te achica, te aguanta. Tiene una almohada en el pecho para parar la pelota, sabe definir”, indicó.

“Yo me quedo con Paolo porque lo que lo vi jugar, lo vi hacer goles. Me gusta más esa clase de jugador, más metido en el área. Paolo, me parece para mí es más jugador que Claudio Pizarro”, finalizó Ibarra.

