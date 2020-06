Raúl Ruidíaz reveló desagradable anécdota en Universitario: “A los 15 años un entrenador me botó”

Universitario de Deportes, además de ser el equipo de los amores de Raúl Ruidíaz, representa el inicio de su carrera futbolística, sin embargo, no todos los recuerdos que tiene el delantero son gratos, pues tuvo un incidente para el olvido.

El jugador del Seattle Sounders y de la selección peruana contó el difícil momento que protagonizó cuando lo sacaron del equipo juvenil de la 'U' por decisión del entrenador de aquel entonces, del cual prefirió no dar su nombre.

“Ese año que postulo a mí ya me habían botado de Universitario, de menores yo estaba desde los 8 años que comencé en la escuela ‘Lolo’ Fernández, a los 15 años entró un profesor y me dijo que no le gustaba mi forma de jugar, me dijo: ‘No te quiero, te voy a dar tu carta y yo dije ya pues y me fui’”, expresó Raúl Ruidíaz en una entrevista con el cantante Julio Andrade.

Raúl Ruidíaz recordó incidente que pasó en equipo juvenil de Universitario. | Foto: GRL

Además, reveló que debido a esa experiencia y al no ser aceptado por el club de la U. San Martín, la ‘Pulga’ pensó seriamente en dejar el deporte rey y dedicarse a otro oficio, el cual descubriría estudiando en la universidad.

“Yo pichangueaba en la San Martín, me vio un profesor y me llevó a jugar para la Universidad y también me ‘chotearon’, entonces dije: voy a estudiar”. [...] No pensaba ser profesional, yo solo pichangueaba. Me hacía feliz jugar y también hacía feliz a mi mamá, así fue hasta grande. No se me pasaba por la cabeza ser profesional, agregó Raúl Ruidíaz.

Finalmente optó por insistir en el equipo de sus amores (estuvo primer en América Cochahuayco), donde se quedó hasta siete temporadas y salió campeón en dos oportunidades; el 2009 y 2013, además fue capitán y líder.

“Terminó ese año y dije, voy a empezar de cero. Fui a probarme a Universitario de Deportes como si fuera nuevo. Me tocó el profesor Samuel Eugenio y me quedé. Yo jamás bajé los brazos, siempre he sido una persona positiva, nunca dejé que esas palabras me afectaran. Desde allí, desde los 16 años, comenzó mi sueño de ser profesional", sentenció.

