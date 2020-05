[EN VIVO] WWE SmackDown ONLINE vía Fox Sports 3: Sigue AQUÍ la transmisión de lucha libre

WWE SmackDown EN VIVO HOY viernes 22 de mayo desde las instalaciones del Performance Center de Orlando, Florida nuevamente sin presencia de fanáticos por el coronavirus. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El show de esta noche tiene una cartelera cargada de vibrantes luchas de todo tipo. Sin embargo, el enfretamiento más esperado es el que protagonizarán AJ Styles y Shinsuke Nakamura. Esta vez no estará en juego ningún título como en WrestleMania 34, solamente será por la oportunidad de avanzar a semifinales del torneo por el Campeonato Intercontinental.

El ‘Phenomenal’ y el ‘Rey del Estilo Fuerte’ no serán los únicos que se verán las caras, ya que Jeff Hardy y Sheamus también lo harán en otra llave del certamen por el histórico cinturón de WWE. El ‘Enigma’ ha regresado a los cuadriláteros hace algunas semanas, pero se ha topado con un ‘Guerrero Celta’ más dominante que nunca.

Otro combate imperdible será el de Bayley ante Charlotte, en un duelo de campeona contra campeona. La reina de NXT alteró SmackDown con su aparición en la semana pasada en la que intentó generar discordia entre la dueña del título femenino azul y Sasha Banks, a quien ha enfrentado en varias ocasiones años atrás.

La presencia de Braun Strowman no está asegurada esta noche, pero es muy probable que si esté y que un enojado Bray Wyatt lo encare o use sus artimañas para alterarlo. Su rivalidad no ha concluido con la victoria del ‘Monstruo entre los hombres’ en Money in the Bank 2020, pues el ‘Demonio’ quiere el campeonato universal entre sus manos otra vez.

La historia de Otis y Mandy Rose sigue más picante que nunca y este viernes tendrán un duelo mixto con Ziggler y Sonya Deville. Esta última se ha destapado desde que se distanció la ‘Diosa Dorada’ y ha encontrado a Dolph como su mejor aliado.

A qué hora ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD

WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE SMACKDOWN EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE SmackDown es en el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SMACKDOWN EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.