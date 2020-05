Rodó el balón

En un encuentro atípico en el que no hubo abrazos ni hinchas en las gradas del Signal Iduna Park, Borussia Dortmund goleó (4-0) al Schalke 04 en el ‘Derbi del Ruhr’. Eso sí, no faltaron la emoción, la adrenalina y el agradecimiento del cuadro local que tras la victoria no dudó en celebrar ante la curva del sur, el corazón de la afición del Dortmund, la ‘pared amarilla’, hoy ausente por el coronavirus.

En la previa del cotejo, las mascarillas y el distanciamiento social entre cada persona que era parte del evento deportivo se llevaron el show. Los recogebolas desinfectando el balón a cada minuto y el saludo con los codos de los jugadores nos mostraron la realidad del fútbol en tiempos de COVID-19.

Después de 66 días, la Bundesliga volvió y el Borussia Dortmund dejó en claro que la para no perjudicó su calidad. Apenas a los 29’ de juego apareció el joven prodigio de 19 años Erling Haaland para anotar el primer gol en el reinicio del torneo alemán. El baile de celebración en solitario ante la mirada atenta a dos metros de distancia de sus compañeros lo hizo algo especial.

La fiesta para el cuadro amarillo no cesó ante la pasividad de una defensa del Schalke que sin duda alguna se tomó muy en serio el distanciamiento a la hora de marcar. El portugués Raphael Guerreiro apareció para anotar un doblete (45’ y 63’) y Thorgan Hazard (49’), para completar la goleada. En los minutos finales del encuentro, los jugadores de ambos equipos bajaron las revoluciones, pues el cansancio físico fue notorio ante la falta de ritmo de competencia en los dos últimos meses.

Con este resultado, el Dortmund acortó distancias y se encuentra a un punto del líder Bayern de Múnich, que jugará hoy ante el Unión Berlín, y amplía además a tres puntos su ventaja sobre el tercero, el RB Leipzig, que tropezó con un empate en casa (1-1) ante el Friburgo.

Además, el Hertha Berlín se impuso por 3-0 ante el Hoffenheim, y el Fortuna Dusseldorf igualó sin goles ante el SC Paderborn 07. El día lo cerró el triunfo del Borussia Mönchengladbach por 3-1 sobre el Eintracht Frankfurt.

Alemania se convirtió así en el primer gran país del fútbol europeo en reanudar su liga tras la paralización del fútbol debido a la crisis desatada en el mundo por el COVID-19. Su objetivo es finalizar el campeonato el 27 de junio, siempre y cuando la pandemia del nuevo coronavirus no obligue a alterar esos planes.

Sin duda alguna, lo que se vio este fin de semana se verá reflejado en Sudamérica al regreso de las actividades. Y es que si bien aún no hay fecha de reinicio de ningún torneo en esta parte del continente, ya comenzaron a realizarse los protocolos a seguir por el plantel y comandos técnicos para la vuelta a los entrenamiento de los equipos.

Sabía que…

La fecha 26 de la Bundesliga continúa hoy con dos partidos que podrían cambiar los primeros lugares de la tabla de posiciones. Y es que Unión Berlín enfrentará al líder del torneo Bayern Múnich (11:00 a.m., ESPN 2). En otro partido, Colonia medirá fuerzas con el Mainz 05 (8:30 a. m., Fox Sports 2).

