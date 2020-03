Juegos Olímpicos Tokio 2020: Problemas colaterales

La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido una noticia muy bien recibida por los deportistas del mundo, incluso por aquellos que llegarán con alguna desventaja a la cita olímpica postergada para el 2021. La razón es que un gran grupo de atletas tenía planeado terminar su ciclo olímpico este año en Tokio 2020, pero ahora deberán reorganizar sus vidas para estar presentes en los Juegos Olímpicos y competir al mismo nivel que sus rivales, esperando conseguir el éxito esperado.

La ilusión de los peruanos es dejar en el recuerdo la última medalla olímpica obtenida en Barcelona 1992, gracias a Juan Giha en tiro, y volver a emocionarnos con ver flamear la bandera bicolor por todo lo alto. Tokio es el escenario perfecto, pues hoy el Perú cuenta con 19 deportistas clasificados. La medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en maratón, Gladys Tejeda, es una gran esperanza para cumplir dicho anhelo, pero para Tokio 2020 nuestra compatriota llegaría bordeando los 36 años de edad, pues los cumple en setiembre.

“No se trata solo de Gladys, puede afectar a muchos a nivel mundial. Hay varios deportistas que ya no van a llegar al próximo año, que se prepararon específicamente para Tokio 2020 como fin de su ciclo deportivo y ya no van a llegar, gente que va bordeando edades donde la competencia es más dura”, señaló el presidente del Comité Olímpico Peruano, Pedro Del Rosario, tras dar a conocer los pasos a seguir con nuestros deportistas.

“Cuando se resuelva esta situación, vamos a reunirnos con los presidentes de las federaciones nacionales de los deportistas que han clasificado para analizar la situación de cómo llegarían al próximo año todos. Esto es algo que nadie podía predecir”, agregó.

Además de Gladys, el olímpico en Londres 2012, Mario Bazán, de atletismo, también se vería perjudicado. Él mismo detalló las razones. “Actualmente me encontraba clasificado por ranking mundial y esperar 16 meses es bastante porque llegaría con 34 años, pero no hay otra, la salud es lo primordial. Yo en mi casa vivo con mi mamá y mi hija, no puedo exponerlas al peligro. Hay que tener en cuenta que son más de 200 países que se reúnen en la Villa Olímpica, eso puede ser peligroso”, dijo.

Plan de apoyo se mantiene

El Instituto Peruano del Deporte, liderado por Gustavo San Martín, confirmó que pese a la suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por la expansión del coronavirus, seguirá apoyando a los deportes clasificados y a los que aún luchan por llegar a dicha cita deportiva.

“El programa va a continuar, fue creado para apoyar a nuestros deportistas en su camino a Tokio. Ahora las cosas han cambiado de fecha y hay que esperar datos oficiales”, señaló el IPD para La República.

“Hay que esperar que nos manden la nueva programación de los campeonatos que se vienen y actualizar el programa. Vamos a seguir apoyando a los deportistas hasta que se lleven a cabo los Juegos. Cada Federación tiene que ir reorganizándose con el nuevo calendario que pase, porque se han suspendido varios torneos y aún no se sabe en qué fechas se darán”.

Para su preparación, el IPD tiene destinado alrededor de 100 mil soles por deportista clasificado, aunque se considera una cifra no tan alta en comparación con lo que invierten otros países.