El día en que Beccacece evitó que un jugador peruano ataque a Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli inició su carrera profesional como entrenador en el fútbol peruano hacia casi 20 años, y pasó por cuatro equipos. Uno de ellos fue Bolognesi de Tacna, que contaba con una plantilla de jugadores que luego serían figuras en otros clubes e incluso llegarían a la selección peruana.

Este martes 23 de marzo, uno de sus dirigidos en los ‘Diablos Rojos’, Jorge Ramírez, ofreció una entrevista al diario Trome, y reveló una gran anécdota que tenía guardada ‘bajo siete llaves’. El popular ‘Loverita’ contó que una vez intentó agredir al ahora entrenador de Atlético Mineiro, pero lo detuvo Sebastián Beccacece, entonces asistente de ‘Sampa’.

Era el 2004 y Sampaoli había sido elegido como el reemplazo de Roberto Mosquera, despedido por malos resultados. Ramírez era delantero y recordó que el argentino una vez lo regañó de tal forma al terminar un cotejo que explotó. “Era mi técnico en Bolognesi. En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto”, indicó.

“Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido, donde se veía todos los pases errados que di. Le dije que por qué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”, añadió.

El encuentro al que se refería ‘Loverita’ era uno en el que Bolognesi derrotó (4-0) a Atlético Universidad por la fecha 15 del Torneo Clausura. El atacante fue la figura aquel día al anotar los goles del triunfo, pero no hizo un hat-trick, solo fue un doblete. Johan Fano y Luis ‘Cachito’ Ramírez hicieron los otros.