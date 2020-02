Serie A: coronavirus obliga a suspender tres partidos de la liga italiana

El coronavirus llegó a Italia, por eso, las autoridades sanitarias ya han tomado medidas para prevenir la propagación del covid-19. Es por esto que se han suspendido tres encuentros de la Serie A que iban a llevarse a cabo en el norte del país de la bota.

Los partidos Inter de Milan vs. Sampdoria, Atalanta vs. Sassuolo y Verona vs. Cagliari, serán reprogramados en una nueva fecha que será anunciada en los próximos días. La medida fue anunciada por el primer ministro italiano Giussepe Conte.

"El partido Inter-Sampdoria de mañana será pospuesto, al igual que todos los demás eventos deportivos programados en las regiones de Véneto y Lombardía”.

Hasta el momento se han reportado 79 casos de coronavirus en Italia, todos en las regiones del norte del país. El resto de la jornada del campeonato italiano se disputará con normalidad.