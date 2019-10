Goleador histórico de Colo Colo propone que todos los futbolistas chilenos salgan a protestar

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, precisó a una emisora radial que sus compañeros de equipo están más que aptos para sumarse a las protestas del pueblo chileno contra el gobierno de ese país, en medio de esta crisis político-social que llevó a la preparación de un nuevo paquete de medidas económicas.

Esteban Paredes Colo Colo

En diálogo con Radio ADN, el compañero de Gabriel Costa se refirió con duros términos a las medidas planteadas durante el mandato del presidente Sebastián Piñera, así como a la actitud que han asumido mediante sus oficinas de prensa los equipos más populares del torneo local.

“Tenemos muchos compañeros que han ido solos, pero si nos unimos con el sindicato podemos ir en masa todos los jugadores”, indicó en clara alusión a los jugadores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, otrora clásicos rivales sobre el gramado.

De otro lado, el ‘7’ del ‘Cacique’ tuvo duras críticas contra el comunicado que el pasado martes extendieron los denominados “clubes grandes de Chile” (Colo Colo, U de Chile y U Católica), quienes a su juicio entregaron un mensaje de unión al país sureño sin el suficiente respaldo real.

“Lo del comunicado de los clubes lo hacen para tirar algo que no les nace, no se mojan el potito. Me pareció eso (…) Se puede juntar más gente que los planteles de Colo Colo, la U y la UC. Sería extraordinario”, afianzó el futbolista considerado el tercer goleador histórico y único en actividad del club albo.

Finalmente, Paredes Quintanilla propuso que todos los jugadores de la liga chilena unan esfuerzos para hacer sentir su voz y respaldar la intensa lucha que desde hace una semana protagonizan muchos de sus hinchas.

"Por qué no ir y manifestarnos como equipo, darle un apoyo a la gente que trabaja todos los días y se levanta a las 5 de la mañana. Estaban todos de acuerdo en el equipo”, apuntó.