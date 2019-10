México empató 2-2 con Argentina por amistoso internacional Sub-23

México no pudo hacer valer su localía y terminó empatando 2-2 contra Argentina en amistoso internacional Sub 23 jugado en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El ‘Tricolor’ estuvo adelante en el marcador en dos ocasiones, pero no pudo conservar su ventaja ante el entusiasmo de los sudamericanos.

Vladimir Loroña abrió la cuenta para México a los 16′ del primer tiempo. Sin embargo, en menos de cinco minutos, Christian Romero aparecería para poner la paridad a favor del elenco argentino. Con este resultado, ambos equipos se fueron al descanso.

A los 4′ del segundo tiempo, el árbitro cobró un dudoso penal para México que Aguirre se encargó de convertir. Un minuto después, el entrenador de Argentina, Fernando Batista, se fue expulsado por protestar.

El trámite parecía favorecerle a los locales, hasta que a los 17′ del complemento, Robertone anotó el que sería el empate definitivo. Los minutos restantes se caracterizaron por el juego fuerte y la poca claridad de ambas escuadras. Como consecuencia, Gaich se fue expulsado en Argentina.

Ambas selecciones se volverán a ver las caras cuando se juegue la revancha, el martes 15 de octubre, en Pachuca.

Segundo tiempo

Final del partido. México y Argentina empataron 2-2.

90′ Se añadieron 3 minutos de compensación.

90′ Tarjeta amarilla para Venegas (México).

85′ Romero (Argentina) llevaba peligro al arco mexicano, pero su remate se va por arriba.

81′ Cambio en Argentina. Jesús Godínez ingresa en lugar de Aguirre.

78′ Tarjeta roja para Adolfo Gaich (Argentina). El jugador gaucho se va expulsado por una dura falta contra Esquivel.

70′ Cambio en México. Cervantes cede su lugar a Francisco Venegas.

68′ Cambio en Argentina. Nahuel Bustos ingresa en lugar de Robertone.

62′ ¡Gooooooool de Argentina! Robertone iguala la cuenta con potente derechazo imposible para el portero mexicano.

53′ El árbitro expulsa al entrenador de la selección argentina, Fernando Batista, por reclamar.

51′ ¡Gooooooool de México! Aguirre transforma el penal en gol y pone en ventaja al Tricolor.

49′ ¡Penal para México!

Inician los segundos 45 minutos del encuentro.

Primer tiempo

Fin del primer tiempo. México y Argentina igualan 1-1.

43′ Colombatto (Argentina) intenta con un remate al segundo palo del arco mexicano, pero su tiro se va desviado.

37′ Robertone convierte para Argentina, pero el árbitro anula la jugada por posición adelantada. El partido sigue 1-1.

30′ Tarjeta amarilla para Loroña (México).

27′ Tiro de esquina para Argentina.

20′ ¡Gooooooool de Argentina! Romero aparece, también de cabeza, para igualar el marcador.

16′ ¡Gooooooool de México! Loroña cabecea tras centro de Beltrán para poner el 1-0.

14′ Tarjeta amarilla para Colombatto (Argentina).

Empezó el partido en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

México:

Argentina: Facundo Cambeses - Hernán de la Fuente, Cristian Romero, Marcos Senesi, Claudio Bravo - Fausto Vera, Santiago Colombatto, Lucas Rodríguez, Agustín Urzi, Lucas Robertone - Adolfo Gaich.

Alineaciones confirmadas del México vs. Argentina Sub-23.

Antesala México vs. Argentina Sub-23

La Selección Mexicana sub-23 se mantiene en su preparación rumbo al Preolímpico de Guadalajara pensando en un lugar para Tokio 2020.

Los dirigidos por Jaime Lozano vienen de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y aspiran a igualar lo obtenido en Londres 2012 con la presea de oro.

Para ello se volverán a encontrar con la Selección de Argentina en el Estadio Olímpico Benito Juárez este sábado, misma a la que vencieron por 2-1 en la fase de grupos de la justa panamericana.

Por su parte, la selección argentina sub 23 también se prepara para el Preolímpico de Tokio 2020. Fernando Batista, técnico de la albiceleste, compartió sus impresiones sobre el duelo que sostendrán ante los aztecas.

“Sirven mucho estos partidos para las dos selecciones, para la preparación de cara al compromiso que tiene cada uno, tenemos el Preolímpico en enero y la Fecha FIFA aprovecharla para ir viendo jugadores, para seguir manteniendo la idea de juego, así que contento de estar acá en México“, comenzó el estratega argentino.

“Todos los partidos son diferentes, acá lo importante, más allá de que nos gusta ganar, es el funcionamiento del equipo, fijarte en los jugadores, hay chicos que se van a poner por primera vez la camiseta de la Selección argentina, salir fuera del país, entonces para nosotros es un partido muy importante“, indicó Batista.

“Es una generación buena que tiene mucho para dar, creo en el recambio que se está haciendo en la Selección de Argentina, esta camada de jugadores es muy buena para lo que viene y tienen que ir trabajando día a día cada que les toque una oportunidad de jugar, estos 10 o 12 días que vamos a estar juntos”, concluyó.

Convocatoria de México Sub-22.

Convocatoria de Argentina Sub-23.

Podrás ver el partido amistoso de cara a los Preolímpicos de Tokio 2020 entre México vs. Argentina Sub 23 EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- México - 6:00 p.m.

- Perú – 6:00 p.m.

- Colombia - 6:00 p.m.

- Ecuador - 6:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y

Whasington D. C.) - 7:00 p.m.

- Venezuela - 7:00 p.m.

- Bolivia - 7:00 p.m.

- Paraguay - 7:00 p.m.

- Chile - 8:00 p.m.

- Argentina - 8:00 p.m.

- Brasil - 8:00 p.m.

- España - 1:00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Las selecciones Sub 23, México vs. Argentina chocarán en el estadio Olímpico Benito Juárez. El coloso de Chihuahua tiene una capacidad para 21 000 personas.

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del México vs. Argentina Sub 23 EN VIVO por el amistoso previo al Preolímpico Tokio 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Latinoamérica el canal que se encargará de televisar el duelo es TUDN EN DIRECTO

Costa Rica TUDN

Salvador TUDN

Guatemala TUDN

Honduras TUDN

México TUDN, TUDN EN VIVO

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Estadios Unidos TUDN EN VIVO, TUDN USA

México 1-1 Honduras

México 1-0 Uruguay

