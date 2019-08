Conoce a Dustin Thomas, el luchador sin piernas que la rompe en AEW [VIDEO]

Dustin Thomas ha sido apodado “No legs”, y la razón salta la vista. Perdió ambas extremidades inferiores a muy temprana edad, sin embargo eso no ha sido impedimento para que cumpla uno de sus más grandes sueños, convertirse en luchador profesional. Su debut no solo atrajo atención mundial, su destreza en el ring le valió un contrato con AEW, empresa que se perfila como principal competidora de WWE.

"Nací con un problema en la médula espinal de mis rodillas hacia abajo, así que me tuvieron que amputar las piernas cuando tenía algo de tres años, así que vivir sin piernas es todo lo que he conocido. No puedo decirle a la gente que gritar, no me molesta que me digan 'No legs', no es algo que no haya escuchado antes, mientras friten a mi favor y no en contra mía, me parece bien", aseguró para el podcast especializado en lucha libre WINCLY.

Dustin Thomas tuvo su primera lucha en setiembre del 2018. El luchador Tony Deppen retó a un miembro de la audiencia para retarlo cuando un espectador sin piernas salió al ruedo, era Dustin en un maravilloso truco para que el público quedará más que sorprendido...y funcionó.

La lucha se convirtió en viral en Youtube, no solo por la novedad de ver a un luchador sin piernas en un evento profesional sino también por la sorpresa que causó el gran arsenal de movidas arriesgadas que Dustin Thomas tenía preparado. El coliseo estalló cuando lo vieron aplicar el ’619′ al mejor estilo de Rey Mysterio para después asombrar a todos con un tremendo ‘head stand 450 splash’.

Dustin Thomas perdió el combate pero su nombre fue instantáneamente compartido por la gran legión de fans en internet. El video llamó la atención de los ‘Young Bucks’ quienes junto a Cody Rhodes, son los encargados de AEW, compañía que este año ya tuvo su primer PPV y que está pronto a estrenar un programa televisivo semanal que competirá con WWE.

Tras firmar con AEW, Dustin Thomas hizo su debut en el Battle Royal inaugural del evento ‘Double or Nothing’ captando mucha más atención en el mundo de la lucha libre.

“Siempre fue un sueño para mí, he amado la lucha libre desde que puedo recordar. Fui luchador olímpico toda mi vida, desde los 4 años hasta la universidad. Sabía que algún día lo iba a conseguir, el problema era encontrar cómo”, manifiesta.