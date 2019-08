Natalia Málaga y su crítica contra la educación en el Perú tras derrota en vóley femenino [VIDEO]

La selección peruana cayó ante Colombia en la segunda fecha del vóley femenino de los Panamericanos Lima 2019. Las matadoras ganaron el primer set, pero la desconcentración y la presión hicieron que perdieron los tres siguientes, complicando así su opción de clasificar a la semifinal.

Al finalizar el encuentro, Natalia Málaga, entrenadora de la selección menor de vóley femenino, contó los motivo por los cuales cree que este deporte ha bajado de nivel en los últimos años.

“Lamentablemente no hay educación física y las chicas juegan porque les gusta el vóley, pero no hay una educación previa. No hay metodología de trabajo en el sentido de que las niñas salgan de los colegios con coordinación y psicomotriz. Las chicas de ahora prefieren otras cosas que hacer deportes y eso es lo lamentable”, señaló Natalia Málaga.

Asimismo, la figura del vóley peruano comentó que la altura no es obstáculo para no jugar el deporte de forma profesional. “Tenemos la desventaja de nuestra altura, pero se puede trabajar con eso. El equipo colombiano no son altas y no es imposible jugar vóley. Hay que darle más al tema de la preparación en los colegios, fomentar el voley para sacar a grandes jugadoras.”, agregó.

Cabe mencionar que la selección peruana de vóley ganó su primer enfrentamiento en los Panamericanos Lima 2019. Nuestra matadoras superaron por 3-0 a Canadá, pero presentaron algunos errores.

Ante Colombia, estas fallas se hicieron notar más y pasaron factura. Perú no pudo contra las cafeteras y complicó su chance de clasificar a la semifinal de vóley en Lima 2019.

Este viernes 9 de agosto, la selección peruana se jugará la vida contra República Dominicana. Las matadoras están obligadas a ganar si quieren clasificar a la semifinal, de lo contrario quedarán eliminadas.