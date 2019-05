Ecuador vs. México EN VIVO: partido clave para ambas selecciones por el Mundial Sub 20 

VER EN VIVO | México vs. Ecuador se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) | por la tercera jornada del grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Este cotejo se desarrollará en el Stadion GOSiR desde desde las 11:00 a.m. (hora peruana y ecuatoriana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

A los dos seleccionados no les vale otro resultado que la victoria, pero incluso sumando los tres puntos podrían tener que esperar el desenlace de los demás grupos para conocer si pasan a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

El inicio del Mundial Sub 20 en Polonia ha sido una pesadilla para la Selección Mexicana. El 'Tri' fue derrotado 1-2 por Italia en su debut y luego Japón los goleó 3-0 en la segunda fecha, por lo que ahora son coleros en el grupo.

El conjunto ecuatoriano también vive una situación similar que su rival de turno. Tan solo suma una unidad a una fecha del final de la fase de grupos producto de su empate 1-1 ante Japón y su derrota ante Italia en la jornada pasada.

El tricolor sudamericano tiene una diferencia de gol de menos un gol contra mas tres de los nipones. En caso haya empate en el duelo entre Italia y Japón, ambas selecciones latinoamericanas estarán eliminadas del certamen.

México vs. Ecuador Sub 20: Horarios del partido en el mundo

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Perú: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Ciudad de México: 11:00 a.m.

New York: 12:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el México vs. Ecuador sub 20?

Si quieres seguir en Internet el México vs. Ecuador sub 20, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.