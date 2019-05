Cambio de aires

La mayoría de ligas europeas ya ha terminado y las sudamericanas entran en receso durante la Copa América 2019, con lo que el mercado de pases empieza a moverse y varios jugadores peruanos pueden ser protagonistas. Llamadas, preguntas, ofrecimientos y propuestas que deben de cerrar. Por ahora, son cinco futbolistas claves en la selección los que podrían cambiar de camiseta.

Corre, ‘Bolt’, corre

El caso más resaltante es el de Luis Advíncula, que ha jugado esta última temporada en el Rayo Vallecano de la Liga española. Sin embargo, su equipo ha descendido a Segunda División y no tendrá el mismo presupuesto. “Su continuidad es imposible, inviable. Habría que pagar una cantidad que el club en Segunda no se puede permitir y que en Primera diría que tampoco”, señaló el técnico del club, Paco Jémez, quien cerró la puerta a que pueda continuar.

‘Bolt’ tiene contrato con Tigres de México, club al que deberá regresar, salvo que llegue a un acuerdo con un equipo del exterior. En España, varios preguntaron por él, incluido el Atlético, Sevilla y Real Betis, aunque ahora su nombre también suena para reforzar el Puebla azteca. La idea de Advíncula es seguir jugando en Europa, por lo que la Copa América podría ser clave en su futuro.

Pica la ‘Culebra’

A pesar de las dudas por el cambio de liga, André Carrillo destacó en el fútbol árabe y podría quedarse una temporada más allí, aunque no descarta volver al Benfica de Portugal. “Tengo que confesar que estoy muy contento en Al Hilal y me gustaría seguir, pero no solo depende mí sino también de Benfica, club dueño de mi pase. Me gustó mucho la temporada que hizo con Bruno Lage de entrenador”, señaló la ‘Culebra’, quien es un jugador vital en el esquema de Ricardo Gareca en la selección peruana.

Un ‘Chaval’ sin suerte

Cristian Benavente decidió firmar en enero por el Pyramids FC de Egipto ante una mejora sustancial en lo económico, pero finalmente su equipo no logró el título en la liga local –hoy juega ante el Nogoom por la última fecha–, y en su club vendrán cambios que incluyen la posible salida del ‘Chaval’, que tiene contrato hasta el 2022 y fue fichado por 7 millones de dólares, y también del técnico Ramón Díaz. Benavente podría volver a préstamo a Bélgica o buscar otro destino para tener continuidad y tentar la selección, donde Ricardo Gareca mostró su disconformidad con jugar en Egipto. Los próximos días serán claves.

La salida eterna

A pesar de que varias veces se ha voceado que lo siguen equipos de Francia, España y la MLS, no se ha concretado ninguna oferta por Miguel Trauco, quien ha tenido altibajos en el Flamengo. Ahora se suma el interés del Atlético Mineiro del Brasileirao, que todavía no ha formalizado una propuesta.

El futuro es de Tapia

Buscando tener minutos, Renato Tapia decidió irse prestado al Willem II los últimos meses en Holanda. Feyenoord es el dueño de su carta pase, pero no lo tendría en cuenta la próxima temporada, por lo que el ‘Capitán del Futuro’ viene meditando opciones. En los últimos días sonó fuerte en el Cruz Azul de México, aunque parece poco probable que por ahora deje Europa, con solo 23 años.❖

