WWE: Mick Foley presentó el campeonato 24/7 y Titus O'Neil es el primer campeón [VIDEO]

Un nuevo campeonato acaba de nacer en WWE, se trata del título 24/7, una presea que está en juego siempre, las 24 horas del día, 77 días a la semana. Mick Foley, conocido por sus personajes de Mankind, Cactus Jack y Dude Love, fue el encargado de presentar el cinturón.

"Es hora de volver WWE, RAW (crudo) de nuevo", así empezó la leyenda de la lucha libre Mick Foley su discurso con el que presentó oficialmente a los fanáticos de WWE alrededor del mundo el campeonato 24/7, un título con una reglamentación muy parecida a la que tuvo el campeonato Hardcore a comienzos de la década.

Además, Foley informó que la primera superestrella que tome el cinturón del medio del ring sería coronado como primer campeón. Esto dio inicio a una batalla campal finalmente ganada por Titus O'Neil. Sin embargo, cuando el 'Primer Time Player' se retiraba, apareció Robert Roode para hacerle una cobertura en la rampa y apoderarse del cinturón. Finalmente fue R Truth quien cerró el programa como nuevo monarca.

Durante días se especuló sobre este nuevo campeonato pero la versión más común era la de la reactivación del campeonato Hardcore. Los rumores tomaron fuerza ya que Mick Foley fue el primer campeón Hardcore en WWF (antiguo nombre de WWE). El último monarca de este título fue Rob Van Dam quien le quitó el título a Tommy Dreamer para unificarlo con el intercontinental que RVD ostentaba.

En el 2000, se instauró la regla 24/7 para el título hardcore durante el reinado del fallecido Crash Holly. Las reglas del nuevo campeonato de WWE son las mismas, por lo que se esperan programas (tanto de Raw y SmackDown) con muchos 'combates titulares improvisados'.



