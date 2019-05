Arturo Vidal: “Muchas veces he llorado por no ir al Mundial” [VIDEO]

No lo olvida. Arturo Vidal reconoció en una reciente entrevista que el no poder clasificar con la selección chilena a la Copa del Mundo de Rusia 2018 ha sido el momento más doloroso que ha vivido en su carrera de futbolista.

En el programa "Relatos de Vidal" de DirecTV, el experimentado volante aprovechó para entrevistar al brasileño Arthur, su compañero en Barcelona. Ambos comentaron sobre sus experiencias en el fútbol sudamericano.

“Quedar afuera (de Rusia 2018) fue algo muy doloroso y para mí será lo más doloroso que he vivido como futbolista. Muchas veces he llorado por no haber ido al Mundial, soy una persona a la que le gusta ganar y luchar por títulos importantes”, le comentó Arturo Vidal.

El 'Rey Arturo' jugó los mundiales de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014 con su selección, ganó dos Copas América; sin embargo, 'La Roja' quedó sin opciones de llegar a Rusia 2018 luego de terminar sexto en las eliminatorias.

Vidal se encuentra en la nómina preliminar de Reinaldo Rueda para participar de la próxima Copa América Brasil 2019 a realizarse en junio.