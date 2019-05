Salah no jugará la vuelta entre Liverpool y Barcelona, confirma Klopp

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, confirmó este lunes en conferencia de prensa que el atacante egipcio Mohamed Salah no será parte del equipo que enfrente el día de mañana al FC Barcelona por el partido de vuelta de la UEFA Champions League en el estadio de Anfield.

Como se recuerda, el jugador fue retirado en camilla tras un fuerte choque con un rival durante el partido que los rojos disputaron este sábado ante el Newcastle por la fecha 37 de la Premier League. Lo que en un principio fue un secreto a voces terminó por convertirse en una triste realidad para los ingleses.

"Salah no podrá jugar mañana. Está mejor, pero no podrá jugar", explicó el técnico del Liverpool en rueda de prensa. "Por desgracia, puedo comprometerme a que no jugará mañana". Los 'reds' tienen con esta noticia un serio problema en su alineación, pues Mané quedaría como único hombre de ataque entre los titulares que pisaron el Camp Nou.

Del mismo modo, el delantero brasileño Firmino no será de la partida al no recuperarse de una lesión similar, aunque esto ya se tenía previsto. Con la baja de Salah, Liverpool pierde a dos de sus tres delanteros y ve cada vez más lejana la posibilidad de remontar el resultado adverso de 3-0 obtenido en España. Origi sería el llamado a ocupar la posición.

"Es verdad que dije en la ida que habíamos jugado bien. Vamos a intentarlo hasta el final. El Barcelona está muy bien. Nosotros jugamos muy bien en la ida pero no marcamos. El fútbol son sensaciones", apuntó Klopp.