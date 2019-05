Fleischman: “En la FPF me dijeron que Gareca se queda pase lo que pase” [VIDEO]

En los últimos días una noticia movió los cimientos de la selección peruana. Tras deslizarse la información de que Ricardo Gareca deje su cargo luego de la Copa América Brasil 2019, la hinchada peruana se alarmó. Sin embargo, Eddie Fleischman salió a poner paños fríos y aseguró que el estratega argentino no se mueve del banquillo de la ‘bicolor’. El video está en Youtube.

Hay que resaltar que fue el mismo periodista deportivo quien emitió esa información (posible salida de Gareca), pero al consultar con fuentes cercanas a la FPF el panorama cambió y le aseguraron que el argentino se mantenía en la Videna de San Luis.

“Hoy (ayer jueves) estuve conversando con gente de la FPF sobre la presunta incomodidad de Gareca y lo que se ha venido comentando...”, empezó contando Fleischman en Fox Sports Perú.

“El aspecto económico no es un problema, porque más allá del déficit que tiene la FPF, el dinero que se va a destinar al comando técnico está resguardado, preservado no a ser falta no va a haber incumplimientos. En ese sentido el comando técnico está firme, no se mueve, Gareca se queda en el fútbol peruano pase lo que pase...”, manifestó el periodista deportivo.

Sobre su fuente de información dijo que era “alguien que tiene capacidad de decisión (en la FPF) me dijo ‘nosotros tenemos todo bajo control para que no haya incumplimientos con el comando técnico”, indicó.