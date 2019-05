'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs EN VIVO: hora y canal para ver la pelea GRATIS por los pesos medianos

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Daniel Jacobs será la máxima de este sábado 4 de mayo. La pelea de box se dará en el T – Movile de Las Vegas por la unificación de los títulos del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez busca sumar un cinturón más en la categoría de peso mediano y chocará ante el americano Daniel Jacobs este sábado a las 8:00 p.m. (hora peruana) en Estados Unidos.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez arriesgará el cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo frente a Daniel Jacbos. El mexicano volverá al ring luego de cinco largos meses. Su última participación la tuvo contra el británico Rocky Fielding, a quien venció. Por otro lado, el estadounidense derrotó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko en octubre del 2018.

Siempre es un placer regresar. Gracias Las Vegas. It's always great to be back. Thank you Las Vegas. 👊🔥 #GrandArrival #DoItYourWay Watch #CaneloJacobs 5/4 on @dazn_usa pic.twitter.com/D9pLb7nfO9 — Canelo Alvarez (@Canelo) May 1, 2019

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs?

La lucha de box entre 'Canelo' Álvarez y Daniel Jacobs tendrá lugar este sábado 4 mayo.

¿Dónde será la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs?

El T – Movile de Las Vegas, en Estados Unidos, albergará a miles de fanáticos del box para presenciar la pelea entre 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs.

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs?

El horario de la lucha entre 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs varía de acuerdo al país donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia, Ecuador y México se podrá ver a partir de las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Bolivia y Chile se verá a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Argentina se transmitirá a las 10:00 p.m.

¿Qué canal transmitirá la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs?

El combate será transmitido en América del Sur por la señal de SPACE. Por su parte, los fanáticos en México podrán disfrutar de la lucha visitando TV Azteca y Televisa Deportes.

¿Cómo ver la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs EN VIVO vía streaming?

No puedes perderte ni un segundo del combate entre 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs. Por eso, si no puedes verlo en un televisor, LaRepública.pe transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias y detalles de la pelea.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs?

Para poder ver EN VIVO la pelea entre 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs deberías visitar LaRepública.pe, que te mostrará todos los detalles del combate. Además, acabada la pelea podrás ver el resumen.

¿Cómo ver la pelea entre Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs por televisión?

En Sudamérica el combate se podrá ver a través del canal SPACE, mientras que en México se apreciará vía TV Azteca y Televisa Deportes.

🗣💥 It's Time to Find Out Who's the Best Middleweight In the World#CaneloJacobs this Saturday will be a CLASSIC 👉 https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/CsNeJjQ93j — DAZN USA (@DAZN_USA) May 1, 2019

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs: horarios en el mundo

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Perú: 8:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Colombia: 8:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Ecuador: 8:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en México: 8:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Bolivia: 9:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Venezuela: 9:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Uruguay: 10:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Argentina: 10:00 p.m.

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs: canales en el mundo

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Perú: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Colombia: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Ecuador: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en México: TV Azteca, Televisa

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Bolivia: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Venezuela: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Uruguay: SPACE

Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs en Argentina: SPACE