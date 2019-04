Hincha de Alianza Lima denuncia abuso policial contra su menor hijo [VIDEO]

Lo que tenía que ser un domingo de fiesta, terminó siendo un día de terror. Un hincha de Alianza Lima denunció a través de las redes sociales el abuso policial que sufrió él y su menor hijo cuando estaban dispuestos a ingresar al estadio Alejandro Villanueva. El padre de familia incluso contó que su pequeño terminó llorando producto del mal rato que pasaron.

¿Qué sucedió? Al querer ingresar a una de las tribunas para presenciar el Alianza Lima – San Martín, un agente del orden le negó la entrada al menor porque llevaba puesta una polera con capucha, como sabemos, esta indumentaria no está permitida en las tribunas de los estadios de la Liga 1 2019. El padre reclamó la falta de criterio ya que se trataba de un menor de edad y no representaba ningún peligro para que el evento deportivo se desarrolle con normalidad.

El hincha junto a su hijo no pudieron ingresar y se quedaron con sus entradas en la mano como se muestra en el video. Incluso acusó al policía de ser prepotente y falto de criterio.

“Mi hijo se quedó llorando por la impotencia de no entrar. Me pedía perdón por llevar su chompa con capucha. Llorando. ¿Eso es justo? Y mis dirigentes de Alianza qué hacen... Así quieren que vaya al estadio?”, replicó en sus redes sociales indignado hincha ‘blanquiazul’.

El club victoriano se pronunció sobre este hecho y llamó al respeto mutuo y tolerancia. “Invitamos a respetarnos mutuamente y ser tolerantes. Evitemos cualquier acción que empañe el espectáculo del fútbol y atente contra las familias”, escribió

Incapacidad mental, prepotencia crónica y majadería pura. ¿Cómo llegó este sujeto a ser capitán? Lo que todavía indigna es que después de la grabación, me dijo, publica lo que quieras, a mí no me va a pasar nada. @ComandoSvr1986 @Walo_FA @PoliciaPeru @quieropoco @ADiezGol pic.twitter.com/A9hCTCRBha