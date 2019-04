¡Polémico! Vickie Guerrero pide a Chris Benoit en el Salón de la Fama WWE [VIDEO]

El caso Chris Benoit sigue causando controversia entre los fanáticos de WWE, las trágicas circunstancias de su muerte y de la de su familia han hecho que la compañía de Vince McMahon borre casi todo registro de los casi 8 años en los que el canadiense lucho para la empresa.

El 24 de junio del 2007, el cuerpo fallecido de Chris Benoit fue encontrado en su casa, asimismo se constató que su esposa Nancy y su menor hijo Daniel también se encontraban muertos. Las investigaciones policiales determinaron que se trató de un doble homicidio por parte de Benoit, quien luego se suicidó.

Varios años han pasado pero el recuerdo de la tragedia continúa sobrecogiendo a los fanáticos de WWE. Sin embargo, hay voces que claman por separar la tragedia personal del talento y logros luchísticos del gladiador, una de esas personas es Vickie Guerrero.

Las últimas declaraciones de la exgeneral manager de WWE han tomado por sorpresa al mundo de la lucha libre. La exesposa del recordado Eddie Guerrero indicó que le gustaría ver a Chris Benoit en el Salón de la Fama de WWE.

"Es una situación triste, me encantaba Chris Benoit. Su familia era nuestra familia, su esposa Nancy y su hijo Daniel eran amigos íntimos de nuestra familia. No estaba allí cuando sucedió y no entiendo el porqué, pero aún lo amo, aparte, él nos amó y nos respetó. Era talentoso y tenía su propio legado. Creo que no debería ser ignorado y es triste cómo acabó todo, pero me gustaría verlo incluido en el Salón de la Fama", señaló en una entrevista con el periodista Chris Van Vilet.

Eddie Guerrero y Chris Benoit eran grandes amigos, el fallecimiento del mexicano en el año 2005 habría hecho que el 'Lobo Feroz de Canadá' entre en un cuadro severo de depresión que a la larga fue señalado como un componente más en lo que desembocó en la tragedia de la familia Benoit.