Real Garcilaso: Reynoso no confía en el árbitro Santiváñez

Cusco. Juan Reynoso, técnico de Real Garcilaso, empieza a calentar el partido del Viernes Santo ante Sporting Cristal, al que consideró un rival directo. No obstante, la artillería la apuntó al árbitro del encuentro, Miguel Santiváñez, de quien no tiene gratos recuerdos.

“No sé si es coincidencia, pero siempre que me toca enfrentar a Cristal me programan a Santiváñez, me pasó en Melgar y ahora en Garcilaso, no sé si sea suerte de Cristal, mía o de la federación”, dijo.

Reynoso manifestó que las veces que dirigió el referido árbitro un partido contra Cristal en la UNSA de Arequipa, no le fue bien y hubo varios errores del juez. “Las estadísticas no son favorables”, agregó.

En lo deportivo, el DT refirió que tiene un equipo con buena predisposición para alcanzar los primeros lugares en la tabla. “No tenemos que desprendernos de los primeros lugares, vamos a jugar como si fuera una final”, agregó.

Sobre el rival, dijo conocer a muchos jugadores a quienes ya dirigió anteriormente.