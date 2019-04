Barcelona: divertidos memes tras el empate frente al Huesca por Liga Santander [FOTOS]

Barcelona, con un once alterno, no pudo vencer a domicilio a su similar del Huesca por la fecha 32 de la Liga Santander de España. Rápidamente, los divertidos memes no se hicieron esperar en las redes sociales de Facebook y Twitter.

El futbolista argentino, Lionel Messi, encabezó el listado de ausencias del conjunto 'culé', que ahora cuenta con 74 unidades y una cómoda ventaja de 12 sobre el Atlético Madrid, su máximo perseguidor; por su partes, Huesca se quedó en el fondo de la tabla de posiciones con 25 puntos.

Este compromiso sirvió para ver el regreso de Ousmane Dembélé, quien volvió a la actividad luego de perderse las últimas cuatro fechas por una dolencia muscular. El popular 'Mosquito' tuvo en sus pies la ocasión más clara del encuentro, cuando sacó un disparo en el área rival que apenas fue desviado por el guardavallas, Roberto Santamaría.

Con este resultado, FC Barcelona se mantiene como líder absoluto de LaLiga. Destacar que, el próximo martes los dirigidos por Ernesto Valverde se juegan su pase a las semifinales de la Champions League frente al Manchester United, que en la jornada de Premier League derrotó 2-1 West Ham.