Lewis Hamilton afirma que Vettel y Ferrari son su mayor competencia en la F1

Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes aseguró que el campeonato de Fórmula 1 de la temporada 2019 se definirá entre él y el alemán de Ferrari, Sebastián Vettel. Según el británico, no considera que haya un cambio de posiciones en las próximas carreras.

"En este momento somos Sebastián y yo y no creo que eso vaya a cambiar pronto", indicó el cinco veces campeón del mundo en una rueda de prensa en Shanghái, donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de China de F1.

Así respondió Lewis Hamilton a una pregunta sobre la posibilidad de que este año el campeonato de Fórmula 1 sea disputado por más y nuevos pilotos de otras escuderías, que están tras los pasos del duopolio Mercedes-Ferrari, lo que pondría fin a la rivalidad de los últimos años entre Hamilton y Vettel.

"No veo que vaya a venir pronto el cambio, por el momento somos nosotros cuatro" , señaló en referencia a los cuatro pilotos de Mercedes y Ferrari. Aunque "no podemos anular a los Red Bull", insistió el piloto, quien el próximo domingo intentará aferrarse a su talismán, China, para volver a ser líder del mundial de F1.

Lewis Hamilton busca repetir triunfo de Baréin en el GP de China. (Foto: AFP)

A pesar de obtener el segundo puesto en el GP de Australia y su victoria en Baréin, en lo que va de la temporada 2019 de Fórmula 1, Lewis Hamilton va segundo en la tabla general, después del también piloto de Mercedes, el finlandés Valteri Bottas.

El Gran Premio de China, donde Hamilton es el máximo ganador con cinco victorias, tendrá además el reto de defender su liderato en el equipo de F1 alemán.

Durante la rueda de prensa de hoy en China, Lewis Hamilton lució una gorra roja, una edición especial diseñada en el color nacional del país oriental y con letras chinas para homenajear a sus seguidores. "No creas que no me ha costado ponerme el rojo", bromeó el piloto, en alusión a la rivalidad con Ferrari.

El británico representante de Mercedes comentó la situación que está viviendo el equipo italiano, donde recientemente llegó Charles Leclerc, quien le haría sombra a Sebastián Vettel. Al respecto, Hamilton confesó que la situación le recuerda a lo vivido cuando llegó como novato a McLaren con el piloto español, Fernando Alonso, como líder.

Charles Leclerc, el joven piloto de Ferrari, podría dar la sorpresa en la F1 2019. (Foto: AFP)

"Es obvio que hay similitudes. Sebastián es cuatro veces campeón del mundo, Fernando también era entonces campeón. Charles es el chico que ahora tiene su oportunidad, pero esas son las únicas similitudes que puedo ver", dijo.

Este viernes en el Circuito Internacional de Shanghái en China, se realizarán los entrenamientos libres, que se completarán el sábado, horas antes de la calificación. En esta última jornada se definirán las formaciones de salida de la carrera de F1 programada para el domingo, la número mil en la historia de la Fórmula 1.